Liverpool preklial fanúšik Manchestru, konšpirujú v Anglicku

Futbalové ligy sa môžu skončiť absurdne.

15. mar 2020 o 18:57 Pavol Spál

BRATISLAVA. Už od januára fanúšikovia Liverpoolu spievajú oslavný chorál: „My tu ligu vyhráme.“

Znie to neuveriteľne, ale Liverpool čaká na domáci triumf už takmer tridsať rokov. A nie je vylúčené, že sa nedočká ani teraz.

Napriek tomu, že si vytvoril náskok 25 bodov, ktorý v dejinách Premier League nemá obdobu, a jeho súperi už dávno boj vzdali.

Pre pandémiu koronavírusu je však čoraz reálnejšie, že sa anglická liga vôbec nedohrá.

Niektorí pesimisti vytiahli konšpiračný nezmysel, že za tým stojí mladý fanúšik Manchester United, ktorý nedávno prosil v liste trénera Jürgena Kloppa, aby jeho tím prehral a Liverpool potom údajne zaklial.

Klopp mu v priateľskom duchu odpísal, že nič také neprichádza do úvahy, lenže práve odvtedy sa Liverpool trápi.

Vyzývajú, aby brankára ukameňovali

Najskôr stratil neporaziteľnosť v lige, potom vypadol z Anglického pohára a naposledy aj z Ligy majstrov, kde ho vo vyrovnanom dvojzápase s Atléticom Madrid potopil kiks náhradného brankára Adriána.

A fanúšikovia Liverpoolu zrazu hromžia. Tentoraz na španielskeho brankára.

„Ťahaj z môjho tímu. Si totálna hanba," napísal jeden z nich. A iný sa pridal: „Ak máš v sebe nejakú morálku, roztrháš svoju zmluva a už nikdy za Liverpool nenastúpiš. Už ťa nechceme vidieť."

Zrazu sa môže stať, že Liverpool nevyhrá žiadnu trofej.

Nič nie je isté

Nikto nedokáže povedať, či sa vôbec Premier League dohrá a ako sa určí víťaz, či vypadávajúci.

To isté však platí aj pre nemeckú, francúzsku, španielsku, taliansku alebo aj ligu a rad ďalších.

Aj pre Ligu majstrov a Európsku ligu. Všetky súťaže hlásia: Prerušené do 3. apríla.

Aktuálny vývoj pandémie však naznačuje, že vynútená pauza môže trvať oveľa dlhšie.

„Nemusí sa nám páčiť, že sa odkladajú zápasy, ale ak to pomôže ochrániť zdravie napríklad aj jedného človeka, nie je čo riešiť,“ priznal Klopp.

Z večne usmiateho nemeckého trénera akoby v posledných dňoch vyprchala radosť.

Futbal môže stáť až do septembra

Britský denník The Independent špekuluje, že Európska futbalová federácia (UEFA) zastaví celé futbalové dianie na kontinente až do septembra.

Na utorok zvolala videokonferenciu, ktorej sa má zúčastniť všetkých 55 členských asociácií.

Rokovať sa bude o osude majstrovstiev Európy 2020, európskych pohárov a ďalších súťaží.

Opatrenia môžu byť zrejme oveľa radikálnejšie, ako sa ešte pred pár dňami zdalo.

Zatiaľ sa očakáva, že výsledkom utorkového rokovania bude odloženie ME 2020 na december, alebo o jeden rok.

A tiež pozastavenie Ligy majstrov a Európskej ligy a návrh úplne zastaviť všetky súťaže.

Ojedinelé a zároveň šialené

UEFA zvažuje, že prevezme iniciatívu a zavedie jednotný program pre všetky krajiny a súťaže.

Veľkú rolu môže zohrať aj rozhodnutie, či tohtoročnú sezónu Ligy majstrov iba odloží, alebo úplne zruší.

Ak sa Premier League nedohrá, sú iba dva možnosti. Podľa prvej sa súťaž úplne anuluje.

Podľa druhej získa trofej tím, ktorý doteraz získal najviac bodov, čiže Liverpool.

„Je to úplne ojedinelé a zároveň šialené. Ak by sa titul nevydával, išlo by o absolútnu športové katastrofu,“ tvrdil pre isport.cz bývalý hráč Liverpool FC Vladimír Šmicer.

Liga majstrov na jeden zápas?

V Španielsku majú okrem anulovania aj iné scenáre. Podľa sport.es môže titul získať tím, ktorý bol na čele v polovici súťaže, alebo tím, ktorý momentálne vedie.

V oboch prípadoch by oslavovala Barcelona.

Alebo sa spomína aj netradičné riešenie. Podľa neho by momentálne najlepšie štyri tímy v tabuľke odohrali play off zápasy. Podobný nápad sa spomínal aj v Taliansku.

UEFA údajne uvažuje, že by sa štvrťfinále a semifinále Ligy majstrov nehralo na dva zápasy, ale iba jeden zápas.

Muselo by sa však vyriešiť množstvo problémov vrátane výberu domácich tímov.

Jednou z možností je odohrať tieto zápasy na neutrálnych štadiónoch, druhou možnosťou je žreb.

