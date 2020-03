Ukončiť teraz KHL by bol prínos pre celé ľudstvo, hovorí bývalý hokejista

Zabávať sa športom v čase, keď zomierajú ľudia na epidémiu mu nepríde správne.

15. mar 2020 o 23:14 Jana Sedláková

BRATISLAVA. V Európe postupne pre koronavírus predčasne ukončili všetky väčšie hokejové ligy. Okrem KHL. Hoci z nej dobrovoľne odstúpil Jokerit Helsinki.

Ten sa rozhodol nenastúpiť do štvrťfinlových vyraďovavích bojov práve z obáv o zdravie hráčov či fanúšikov.

K situácii sa vyjadril aj legendárny Viačeslav Bykov. Bývalý hokejista a tréner sa jasne postavil za to, aby sa predčasne ukončili aj boje o Gagarinov pohár.

"Všetky európske ligy venujú pozornosť najmä zdraviu, preto sa tak v Jokerite rozhodli," vyjadril sa Bykov. Citoval ho portál idnes.cz.

Myslí si, že zdravie hráčov by malo byť na prvom mieste a preto by bol za to, aby sa tento ročník vyhlásil za neplatný.

Je však na druhej strane pochopiteľné, že kluby prichádzajú prerušením súťaže o peniaze. "Je tu aj finančná stránka, ale kluby predsa končia," povedal Bykov, "ide o zdravie, preto sa nič nekoná. Užívať si hru v dobe, keď vládne smútok a zomierajú ľudia nie je správne. Keď teraz všetko prerušíme a odstránime riziká, bude to prínos pre celé ľudstvo."

Všetky väčšie aj menšie európske hokejové ligy už medzičasom uzavreli ročníky. Nedohrá sa napríklad na Slovensku, v Česku, vo Fínsku a v nedeľu sa pridalo aj Švédsko. Výnimkou sú len niektoré nižšie súťaže v Rusku, na Ukrajine či v Bielorusku.

Aj najprestížnejšia NHL zatiaľ nevyhlásila koniec a súťaž je iba prerušená. Tam by však neúplný ročník nebol až tak ojedinelým javom. Neočakávaným podmienkam sa museli za posledných 15 rokov prispôsobovať už dvakrát.

Pre výluku bol kompletne vynechaný ročník 2004/2005 pre výluku a skrátená bola aj sezóna 2012/2013. Opäť šlo o vytváranie novej kolektívnej zmluvy, no v tomto prípade sa neodohrala takmer polovica zápasov na začiatku sezóny. Skrátený ročník tak mal víťaza.

KHL je jednou z najmladších hokejových líg. Vznikla v sezóne 2008/2009. Ešte sa v jej histórii doposiaľ nikdy nestalo, že by z nejakého dôvodu nemala víťaza. Výhru obhajuje CSKA Moskva.

