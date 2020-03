Futbalisti sa nemusia báť? Práve naopak, sú ešte viac ohrození, tvrdí lekárka

Teória o tom, že sú viac odolní, má byť nepravdivá.

16. mar 2020 o 10:20 Jakub Benko

BRATISLAVA. Pandémia, ktorá sa momentálne šíry po celom svete, výrazne ovplyvnila aj športové odvetvie. Zápasy, no aj celé súťaže sa prerušujú či rovno rušia.

Momentálne sú tak pozastavené takmer všetky najvyššie futbalové súťaže v Európe. Výnimkami sú zatiaľ Turecko a Rusko.

Ešte pred niekoľkými dňami prevládalo presvedčenie, že nový koronavírus môže byť nebezpečnejší pre zimné športy, pretože práve chlad je preňho vyhovujúce prostredie.

Aj preto boli ukončené hokejové ligy nielen na Slovensku, ale aj v Česku, Fínsku, Švédsku, Švajčiarsku, Nemecku a v ďalších krajinách.

Fyzická kondícia im nestačí

Súvisiaci článok Z trénera Liverpoolu vyprchala radosť. Suverén možno nezíska titul Čítajte

Naopak, futbalisti mali za to, že v prostredí, kde sa pohybujú, by ochorenie nemalo mať až takú silu. Zároveň by im mala pomôcť ich skvelá fyzická kondícia. To však nemusí platiť.

"Ukázalo sa, že futbalisti sú imunosupresívny," uviedla pre britský Daily Mail bývalá lekárka Chelsea Londýn Eva Carneirová. Citoval ju aj isport.cz

To znamenám že ich imunitný systém nie je schopný naplno reagovať na cudzie častice.

Počas posledných dní pribudlo hneď niekoľko prípadov ochorenia aj medzi futbalistami. Viac ako desať hráčov bolo pozitívne testovaných v talianskej Serii A.

Ďalší piati sú v karanténe aj v Anglicku. Pozitívne tam testovali aj trénera Arsenalu Londýn Mikaela Artetu.

A v nedeľu zistili prvý prípad koronavírusu aj v španielskej La lige. Je ním hráč Valencie.

Ovplyvňuje ich hneď niekoľko faktorov

Na futbalistov má vplyv práve fyzická náročnosť, ktorej sú ako elitní športovci vystavovaní. Tá značne pôsobí na ich imunitu.

"Dokázali to krvné testy, ale aj zvýšený výskyt infekcií v horných dýchacích cestách. Tie sú spôsobené množstvo športu a aktivít, ktorým sa venujú.

Hráči na profesionálnej úrovni majú zápas približne každých 72 hodín, čo tiež vytvára napätie v organizme," doplnila lekárka.

K ohrozeniu prisprievajú aj ďalšie faktory.

"Futbalisti často cestujú, a teda prechádzajú letiskami. Cestovanie zároveň ovplyvňuje ich spánkové režimy. Návraty zo zápasov v ranných hodinách zapríčiňujú únavu a sú teda ešte citlivejší," upozorňuje Carnierová.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.