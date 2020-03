Jedlo dostávajú pred dvere. Kajakárov zavreli v lodenici

Erik Vlček verí, že sú všetci zdraví.

16. mar 2020 o 17:32 Boris Vanya

Rozhovor pre denník SME: Členovia slovenského štvorkajaka a ďalší rýchlostní kanoisti sa vrátili z prípravného kempu v Kalifornii predčasne. Od nedele sú v karanténe v komárňanskej lodenici. "Verím, že po štrnástich dňoch sa všetci dostaneme zdraví von, inak by nastali ďalšie komplikácie," hovorí olympijský medailista ERIK VLČEK.

Ako dlho ste ešte plánovali trénovať v Kalifornii?

Mali sme tu byť do 4. apríla, dovedna päť týždňov.

Kedy ste začali premýšľať o predčasnom návrate?

Začiatkom minulého týždňa. Boli tam s nami aj českí kanoisti, ktorí odleteli domov o dva dni skôr, to bol ďalší signál zamyslieť sa nad tým, čo robiť. Či je lepšie zostať, alebo sa vrátiť domov.

V piatok ráno sme dostali e-mail, že nám zväz kúpil letenky do Európy, čo sa napokon ukázalo ako najlepšie riešenie.

Ako vyzerala situácia v Newport Beach v súvislosti s koronavírusom?

Od pondelka zatvorili školy a v obchodoch bolo vidieť väčší dopyt po niektorých druhoch tovaru, ale pre nás bolo kľúčové, že v piatok popoludní sa obmedzenia dotkli už aj klubu, v ktorom sme trénovali.

Kto je v karanténe Samuel Baláž

Erik Vlček

Csaba Zalka

Adam Botek

Mariana Petrušová

Gábor Jakubík

Márk Meszlényi

Viktor Demin

tréner Peter Likér

masér Igor Viszlay Ákos Gacsal, ktorý so skupinou trénoval, žije s rodičmi v Maďarsku, karanténa na neho nevzťahuje.

Mohli sme ísť ešte na vodu, lebo kajaky boli uložené vonku, ale už sme sa nedostali do šatní či do posilňovne, lebo klub zatvorili. A to boli len prvé opatrenia, ktovie, čo bude nasledovať.

Okamžitý návrat domov je lepší aj zo športového hľadiska.

Prečo?

Je lepšie absolvovať štrnásťdňovú karanténu čím skôr, radšej teraz ako v apríli. Pre kajakárov znamená taká pauza, ako keby začali jazdiť odznovu, stratíte cit v rukách a podobne.

Dúfam, že po týchto štrnástich dňoch sa všetci dostaneme zdraví von, inak by nastali ďalšie komplikácie. Zatiaľ sme všetci v poriadku, nikto nemá žiadne príznaky zdravotných problémov.

Cestovali sme však vo väčšej skupine, sme v karanténe desiati, tak veríme, že sa nikto nenakazil. Dávali sme si veľký pozor. Všetci sme mali ochranné rúška, umývali sme si ruky, dezinfikovali, čo sa dalo.

Ako ste sa presunuli z viedenského letiska vo Schwechate?