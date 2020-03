Tipsport liga zaznamenala najväčší nárast fanúšikov v Európe. Vďačí Slovanu aj MS

Najviac ľudí chodilo na Slovan a Košice.

16. mar 2020 o 20:25 TASR

BRATISLAVA. Hokejisti švajčiarskeho Bernu mali v sezóne 2019/2020 najviac fanúšikov na domácich zápasoch, tento titul obhájili po roku. Na Bern chodilo v priemere 16 237 fanúšikov.

V prvej stovke európskeho rebríčka sú aj dva slovenské tímy.

Na 56. mieste je Slovan Bratislava s priemernou návštevnosťou 5241 fanúšikov. Hneď za Slovanom skončili Košice (5221), tretie sú v štatistike slovenských tímov Michalovce s priemernou návštevou 3448 fanúšikov.

Podľa štatistík, ktoré zverejnil oficiálny web Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF), bol najväčší nárast fanúšikov v Európe v tejto sezóne v slovenskej Tipsport lige.

Priemerná návštevnosť sa zvýšila o 43,1 percenta, čo predstavuje 2379 fanúšikov.

Bolo to najmä vďaka návratu Slovana Bratislava do ligy po siedmich rokoch v nadnárodnej KHL, ale podľa IIHF za to môže aj fakt, že sa vlani na Slovensku konali majstrovstvá sveta.

Slovan mal priemernú návštevnosť 5241 fanúšikov, no znamenalo to pád oproti vlaňajšku o 28. miest. Druhé Košice boli vlani na 93. priečke, teraz im s priemernou návštevou 5221 fanúšikov patrí 57. miesto.

Mimo prvej stovky sú Michalovce, na Duklu chodilo v predčasne ukončenej sezóne priemerne 3448 fanúšikov na zápas. Stovku rebríčka uzatvára fínsky tím Lukko Rauma s priemerom 3713 fanúšikov.

Pre hrozbu koronavírusu predčasne ukončili sezóny všetky významné európske hokejové ligy.

Jedinou výnimkou zostáva zatiaľ nadnárodná KHL, kde prebieha play off, no aj z nej už dobrovoľne odstúpili fínsky Jokerit Helsinki a Barys Nursultan z Kazachstanu.

Ako prvá sa k razantnému kroku odhodlala v utorok nemecká DEL, slovenská Tipsport liga ukončila ročník o deň neskôr, titul získala Banská Bystrica.

Rebríček návštevnosti - sezóna 2019/2020 (kluby)

1. (1.) SC Bern Švajčiarsko 16 237 divákov 2. (2.) SKA Petrohrad Rusko 13 594 divákov 3. (4.) Kölner Haie Nemecko 13 333 divákov 4. (3.) Eisbären Berlín Nemecko 12 901 divákov 5. (5.) Adler Mannheim Nemecko 11 891 divákov 6. (8.) Dinamo Minsk Bielorusko 10 666 divákov 7. (6.) Frölunda Indians Švédsko 10 579 divákov 8. (9.) Sparta Praha Česko 10 330 divákov 9. (7.) Zürich Lions Švajčiarsko 9 349 divákov 10. (13.) Spartak Moskva Rusko 8 913 divákov 56. (28.) Slovan Bratislava Slovensko 5 241 divákov 57. (93.) HC Košice Slovensko 5 221 divákov

Rebríček návštevnosti - sezóna 2019/2020 (ligy)