Hokejistu preškrtol červeným pásom. Švéd vyzval vedenie KHL, aby ukončilo súťaž

Čajkovského tréner s ním nesúhlasí.

16. mar 2020 o 20:41 TASR

MOSKVA. V Európe už predčasne ukončili takmer všetky hokejové ligy, váha iba nadnárodná KHL.

Na druhé kolo play off pritom odmietli nastúpiť hráči Jokeritu Helsinki, pokračovať nebude ani Barys Nursultan.

Ani to zatiaľ neprinútilo predstaviteľov súťaže ukončiť sezónu.

Omark: Už stačilo

Verejne ich k tomu vyzval útočník Salavatu Julajev Ufa Linus Omark, tréner Dinama Moskva Vladimír Krikunov je naopak proti.

Ufa by mala v 2. kole play off nastúpiť v stredu 18. marca proti Kazani, švédsky útočník je však proti.

"Už stačilo, zastavte to," napísal na instagrame pod obrázok, na ktorom je hokejista preškrtnutý červeným pásom.

Podporili ho aj fínski spoluhráči Juha Metsola a Teemu Hartikainen, ktorí zdieľali rovnaký obrázok.

Krikunov: Je to len veľký rozruch

Iný názor má tréner Dinama Moskva Vladimír Krikunov. V jeho tíme pôsobí slovenský obranca Michal Čajkovský, v stredu by malo Dinamo nastúpiť v 2. kole play off na ľade CSKA Moskva.

Primátor Moskvy Sergej Sobjanin zakázal v meste organizovať verejné podujatia s viac ako 5000 účastníkmi, v Diname sú však pripravení predať 4000 vstupeniek a usporiadať zápasy podľa harmonogramu.

"Malo by sa to dohrať. Jokerit a Barys nech vyhodia z ligy. Môžeme hrať bezpečne pred divákmi, robí sa okolo toho veľký rozruch. Ja sám mám 69 rokov a som viac ohrozený ako hráči. Hráči sú predsa mladší, tak čoho by sa mali báť," uviedol Krikunov.

Útočník Dinama Dmitrij Jaškin však legionárov v KHL chápe: "Chceme hrať ďalej, ale nezáleží to od nás. Čo sa stane, to budeme rešpektovať. Cudzinci sú, samozrejme, nervózni, všetci majú obavy. Hranice sa už vo všetkých krajinách zatvárajú, mnohí hráči tam majú rodiny a nemôžu prísť. Preto sa každý obáva."

