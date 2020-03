EURO preložili na budúci rok, rozhodli aj o baráži Slovenska

EURO v roku 2020 nebude.

17. mar 2020 o 13:45 (aktualizované 17. mar 2020 o 14:56) SME.sk, TASR, SITA

BRATISLAVA. Majstrovstvá Európy vo futbale, ktoré sa mali konať od 12. júna do 12. júla tohto roku, preložili na budúcoročné leto.

Európska futbalová únia (UEFA) tak rozhodla na utorňajšej konferencii, ktorá sa koná prostredníctvom online rozhovorov medzi lídrami futbalových federácií jednotlivých krajín.

Európsky alebo svetový šampionát vo futbale bol odložený alebo zrušený prvýkrát od druhej svetovej vojny a premiérovo sa odohrá v nepárnom roku.

Mali aj ďalšie varianty

O rozhodnutí informoval Nórsky futbalový zväz. UEFA ešte oficiálne potvrdenie nevydala.

EURO 2021 by sa malo odohrať od 11. júna do 11. júla budúceho roka.

UEFA mala podľa svetových médií viacero variantov, ako naložiť s kontinentálnym šampionátom.

Skloňovali sa presuny na december 2020, jar či leto 2021. Rusko sa dokonca ponúklo zorganizovať ME vo vlastnej réžii.

EURO so začiatkom 12. júna v Ríme (zápas Turecko - Taliansko) chceli odložiť viaceré krajiny, na čele s Talianskom, ktoré je vírusom najviac postihnuté.

Osud baráže zatiaľ nie je jasný

Odloženie šampionátu umožní dohrať ligové súťaže v jednotlivých krajinách aj Ligu majstrov či Európsku ligu, ktoré sú momentálne prerušené pre šírenie koronavírusu.

Zástupcovia UEFA odhadujú, že odloženie ME ich bude stáť minimálne 300 miliónov eur. A takúto výšku kompenzácie údajne UEFA žiada od jednotlivých klubových súťaží.

Barážové zápasy o postup na ME zatiaľ preložili na jún tohto roka.

V jednom z nich Slovensko privíta Írsko. Pôvodný termín bol 26. marca a malo sa hrať bez divákov.

Kováčik: Som rád, že zvíťazil zdravý rozum

Prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik priznal, že vzhľadom na situáciu v celej Európe toto rozhodnutie očakával.

"Je to logické rozhodnutie, žiadne iné neprichádzalo do úvahy. Pre nás je najdôležitejšie to, že bol zrušený marcový termín barážových zápasov a je odložený na neskorší termín, ktorý odkomunikujeme hneď, ako ho budeme vedieť. Ja som veľmi rád, že zvíťazil zdravý rozum," doplnil Kováčik.

"Zdravie je prvoradé a od toho sa odvíja všetko. Som veľmi rád, že si to uvedomujú aj čelní predstavitelia UEFA. Toto bola základná premisa mítingu, ktorý sme absolvovali. Euro je odložené na budúci rok," dodal šéf SFZ.

Všetky ostatné súťaže reprezentácií, ME žien, ME do 21 rokov, turnaje mládežníckych reprezentácií, sú odložené.

Kováčik podotkol, že UEFA pracuje s viacerými scenármi pre jej klubové súťaže - Ligu majstrov a Európsku ligu.

Slovenská liga by sa mohla dohrať ešte v tejto sezóne, aj keď s mesačným odsunom.

„Budeme reagovať na aktuálny stav, ktorý je v spoločnosti. Stále však máme veľký priestor, aby sme súťaže dohrali. Ak to nebude možné, tak budeme reagovať,“ dodal Kováčik.