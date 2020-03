Graňák: Na Slovensku sú ľudia zodpovednejší. Česká povaha je iná

Slovenský hokejista pomáha rodine.

17. mar 2020 o 11:46 Juraj Berzedi

Momentálne je v Česku, ale rád by sa čo najskôr dostal na Slovensko. DOMINIK GRAŇÁK opisuje, ako koronavírus ovplyvnil jeho hokejový život. "Je lepšie, ak je niečo prehnané ako podcenené," hovorí.

Ako vnímate vývoj situácie v súvislosti s koronavírusom?

Nikto, kto sa nenarodil skôr, ako bola svetová vojna, asi nič podobné nezažil. Možno moja babka, s ktorou teraz som a má 84 rokov, také čosi pozná. Každý deň sa to mení a je to zvláštne. Nikdy sme sa s tým nestretli. Nie sme zvyknutí na obmedzovanie našich slobôd, hoci je to pre vyšší záujem. A teraz je jedno, či ide o obyčajných ľudí, alebo športovcov. Všetci sme na tom rovnako.

Sezónu ste odohrali v Karlových Varoch, ale domov máte v Trenčíne. Kde sa momentálne nachádzate?

Mám to trochu komplikovanejšie. V Česku sa najskôr súťaž prerušila a minulý štvrtok sme sa v Karlových Varoch stretli a dohodli sa, že v pondelok začíname s dvojfázovými tréningmi. Koncom marca sme mali odohrať rozhodujúci zápas s Hradcom Králové o postup do štvrťfinále. Mali sme naplánovaný aj prípravný zápas proti českej reprezentácii. S tým som vo štvrtok odchádzal do Karvinej, kde žije moja 84-ročná babka. Ľudia v jej veku už vnímajú situáciu inak ako my, preto som sa rozhodol, že jej urobím nákup, aby neostala prekvapená, keď sa niečo zmení. A už v piatok som vedel, že žiadny zraz nebude a končí sa mi sezóna.

Ako ste na to zareagovali?

Babka žije sama v Karvinej, čo je Moravsko-sliezsky kraj. A je to tu dosť drsné. Rodičia sú v Trenčíne a ťažko by ju prišli vyzdvihnúť, hoci babka je Slovenka. Už 60 rokov žije na českej strane a nemá slovenské doklady. Aj preto som ju zobral do Hradca Králové, kde žije moja teta, aby bola s niekým. A tým, že má pokročilý vek, snažil som sa za ňu vybaviť zopár vecí, aby sa nedostala do kontaktu s väčším počtom ľudí. Teraz som v Hradci, ale veci i zásoby mám vo Varoch. Som však pokojnejší, že babka nie je sama.

Kým na Slovensku, vo Švajčiarsku, v Nemecku i Rakúsku postupne zrušili súťaže, v Česku ju len na dva týždne prerušili. Neznepokojovalo vás to?