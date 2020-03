Rusi premýšľajú, ako dohrať KHL. Dobre, ochorieme, vraví tréner

Rusko sa až doteraz tvárilo, akoby sa ho pandémia netýkala.

17. mar 2020 o 14:03 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Svetový a európsky hokej zareagoval na svetovú pandémiu koronavírusu ukončením ligových súťaží, ale Rusko sa až doteraz tvárilo, akoby sa ho pandémia netýkala.

KHL je stále aktívna súťaž. Z veľkých líg ako jediná vôbec.

Po tom, čo dva kluby odmietli nastúpiť na svoje série druhého kola play off, však vedenie ligy rozhodlo boje o Gagarinov pohár posunúť o týždeň. A v utorok prestávku predĺžilo až na 10. apríla.

V play off už nepokračuje fínsky Jokerit Helsinki ani kazašský Barys Nur-Sultan. Oba kluby citlivo reagujú na šírenie vírusu a prijali zodpovedné riešenia na ochranu zdravia.

Kazašský účastník predčasne ukončil sezónu po rozhodnutí prezidenta krajiny o uzatvorení hraníc od 15. marca do 15. apríla a zákaze športových akcií.

Napriek tomu, že sa počet tímov scvrkol z ôsmich na šesť, je podľa denníka Sport-express nálada vo vedení súťaže rovnaká – dohrať play off za každú cenu.

Legionári už nechcú hrať

Aká bude situácia o týždeň, nie je jasné. Liga navyše nevie, akým systémom má dohrať play off, v ktorom je šesť tímov. Kluby, ktoré o súperov prišli – Petrohrad a Novosibirsk, by mohli odpočívať a zbierať sily na semifinále.

Čo by nebolo férové k ich súperom.

“ Nemáme zatiaľ toľko nakazených, aby sme mali prázdne tribúny. Čo teraz, zavrieme celú krajinu? Tak nerobme nič. Poďme domov. „ Vladimir Krikunov, tréner Dinama

Vo vedení ligy tak špekulujú, ako sa v tejto situácii dopracovať k držiteľovi Gagarinovho pohára.

Denník si urobil prieskum aj medzi hráčmi. Oslovil 50 hokejistov v tom čase ešte zo siedmich tímov, vrátane mužstva z hlavného mesta Kazachstanu. Každého sa pýtali na štyri otázky.

Až 60 percent z oslovených hráčov sa vyjadrilo, že by boli za to, aby sa play off prerušilo. Jedným z dôvodov bolo aj to, že vyraďovaciu časť nie je možné dohrať férovým spôsobom.

„Keďže Jokerit odstúpil, netuším ako to chcú dohrať,“ cituje denník jedného z hráčov. Mená hokejistov Spot-express nezverejnil.

Ďalší zas tvrdia, že pauza by nič neriešila, keďže situácia sa len ťažko zlepší.