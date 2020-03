Slovák žijúci v Británii: Prvý zápas NHL po prestávke bude katastrofa

Rozhovor pre denník SME: Kým v Európe všetko športové dianie takmer ustalo, Veľká Británia ide vlastnou cestou. Ešte cez víkend sa konali športové podujatia, otvorené sú posilňovne, plavárne aj reštaurácie. Koronavírus pripomína len chýbajúci toaletný papier a ľudia s rúškami. Slovenský reprezentant v plávaní RICHARD NAGY žije a trénuje v Sheffielde už tri roky. "Ako jeden z mála ešte môžem plávať v bazéne, ale odhadujem, že dlho to nevydrží. A potom máme po sezóne," hovorí.

Aká je situácia a aké sú opatrenia v súvislosti s koronavírusom vo Veľkej Británii?

V bežnom živote sa zmenilo to, že v obchodoch nezoženiete cestoviny, ryžu a toaletný papier. Aj keď netuším, na čo je niekomu tristo roliek. Ľudia si narobili zásoby. Keď to porovnám so Slovenskom, tak vývoj v Británii je vo všetkom o týždeň pozadu. Zatiaľ všetko ide relatívne normálne, bez obmedzení.

Len starším ľuďom sa odporúča, aby nevychádzali z domu, a ľudia, ktorí majú príznaky ochorenia, majú byť doma. V utorok už rušili všetky veľké podujatia, rušia sa spoje. Británia je podľa mňa za Slovenskom pozadu. Trénovať v plavárni ešte môžem, no neviem, dokedy to vydrží. Neverím, že to takto ostane do konca týždňa.

Nebrali v Británii šírenie vírusu na ľahkú váhu?

V porovnaní s tým, čo sa dialo na Slovensku, asi áno. Ale aj keď som bol začiatkom marca na Slovensku, tak sme si robili z toho žarty.