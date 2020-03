Svet bez koronavírusu? Počas víkendu by ste neodišli spred televízora

Aký bol pôvodný program tohto týždňa.

18. mar 2020 o 10:53 Igor Dopirák

BRATISLAVA. Petra Vlhová by bojovala o veľký glóbus, Peter Sagan mohol prvý raz v kariére vyhrať monumentálnu klasiku Miláno - San Remo a odohrávalo by sa aj hokejové play off.

Ak by koronavírus nepozastavil či nezrušil športové podujatia po celom svete, fanúšikovia by si počas tohto týždňa prišli na svoje.

ČT Sport sa vynašiel

Teraz musia športoví nadšenci improvizovať. Jediná veľká športová udalosť, ktorú nezastavil ani šíriaci sa vírus, je prestížny vyzývací turnaj šachových veľmajstrov v ruskom Jekaterinburgu.

Jeho víťaz získa právo v závere tohto roka vyzvať v súboji o titul súčasného svetového šampióna Magnusa Carlsena z Nórska.

Svojsky si s nepríjemnými starosťami poradila televízna stanica ČT Sport. Do programu zaradí legendárne zápasy z minulosti.

"Pracujem na záložnom variante Archív Z, v ktorom vraciame na obrazovku staré a väčšinou nikdy neopakované športové udalosti. Čaká nás dlhá jar so športovým archívom," napísal na twitteri známy český komentátor Robert Záruba.

Trebárs v utorok večer ponúkla televízia divákom hokejový zápas medzi VSŽ Košice a Duklou Jihlava z roku 1986.

Futbal, hokej aj lyžovanie

V súčasnosti však mali televízie núkať aktuálne najmä futbalové a hokejové zápasy i zimné športy.

Ak by koronavírus neovplyvnil pôvodný program, priaznivci na Slovensku by sa najmä počas víkendu zrejme nepohli od obrazoviek.

Súvisiaci článok Vlhovú čaká hviezdna sezóna. Shiffrinovú zdolá v priamom súboji Čítajte

Úvod pracovného týždňa mal byť v znamení účinkovania Petra Sagana na etapových pretekoch Tirreno - Adriatico a zápasov futbalovej Ligy majstrov.

V strede týždňa sa k futbalu mal pridať aj začiatok play off hokejovej Tipsport ligy a priaznivci by sledovali predovšetkým výkony Petry Vlhovej.

V talianskej Cortine d'Ampezzo by podľa všetkého bojovala s Taliankou Federicou Brignoneovou a Američankou Mikaelou Shiffrinovou o veľký glóbus za celkový triumf vo Svetovom pohári.

V závere pracovného týždňa by sa zase do diania vo Svetovom pohári v biatlone zapojili sestry Ivona a Paulína Fialkové.

Slováci proti veľkoklubom z Manchestru

Počas víkendu mali vyvrcholiť lyžiarska aj biatlonová sezóna. Okrem Vlhovej a Fialkových by slovenskí fanúšikovia v sobotu držali palce aj Petrovi Saganovi, ktorý by bojoval o víťazstvo na monumentálnej klasike Miláno - San Remo.

Na svoje by si prišli aj futbaloví fanúšikovia. Martin Dúbravka v drese Newcastle United si mal v FA Cupe zachytať proti hviezdam Manchester City a slovenská Fortuna liga by ponúkla šláger medzi Slovanom Bratislava a Dunajskou Stredou.

V nedeľu by sa definitívne rozhodlo o všetkých držiteľoch malých a veľkých glóbusov v alpskom lyžovaní aj biatlone.

V anglickom FA Cupe by opäť malo zastúpenie aj Slovensko, stredopoliar Ondrej Duda by si v Norwichi zahral proti Manchester United.

Pôvodný program tohto týždňa - výber TOP udalostí

Pondelok 16. marca: CYKLISTIKA - Tirreno - Adriatico: 6. etapa (Peter Sagan)

6. etapa (Peter Sagan) FUTBAL - Premier League: Everton - Liverpool FC

Utorok 17. marca: CYKLISTIKA - Tirreno - Adriatico: 7. etapa (Peter Sagan)

7. etapa (Peter Sagan) FUTBAL - Liga majstrov: Juventus Turín - Olympique Lyon a Manchester City - Real Madrid

Streda 18. marca: ALPSKÉ LYŽOVANIE - Cortina d'Ampezzo: Zjazd žien (Petra Vlhová)

Zjazd žien (Petra Vlhová) FUTBAL - Liga majstrov: FC Barcelona - SSC Neapol a Bayern Mníchov - Chelsea Londýn (Stanislav Lobotka)

FC Barcelona - SSC Neapol a Bayern Mníchov - Chelsea Londýn (Stanislav Lobotka) HOKEJ - Tipsport liga: Štvrťfinále play off

Štvrtok 19. marca: ALPSKÉ LYŽOVANIE - Cortina d'Ampezzo: Super-G žien (Petra Vlhová)

Super-G žien (Petra Vlhová) FUTBAL - Európska liga: Milan Škriniar a Martin Škrtel v akcii

Milan Škriniar a Martin Škrtel v akcii HOKEJ - Tipsport liga: Štvrťfinále play off

Piatok 20. marca: BIATLON - Oslo: Šprint žien (Paulína Fialková, Ivona Fialková)

Šprint žien (Paulína Fialková, Ivona Fialková) HOKEJ - Tipsport liga: Štvrťfinále play off

Sobota 21. marca: ALPSKÉ LYŽOVANIE - Cortina d'Ampezzo: Slalom žien (Petra Vlhová)

Slalom žien (Petra Vlhová) BIATLON - Oslo: Stíhačka žien (Paulína Fialková, Ivona Fialková)

Stíhačka žien (Paulína Fialková, Ivona Fialková) CYKLISTIKA: Miláno - San Remo (Peter Sagan)

Miláno - San Remo (Peter Sagan) FUTBAL - Fortuna liga: Slovan Bratislava - Dunajská Streda

Slovan Bratislava - Dunajská Streda FUTBAL - FA Cup: Newcastle United - Manchester City a Leicester City - Chelsea Londýn (Martin Dúbravka)

Newcastle United - Manchester City a Leicester City - Chelsea Londýn (Martin Dúbravka) HOKEJ - Tipsport liga: Štvrťfinále play off

Nedeľa 22. marca: ALPSKÉ LYŽOVANIE - Cortina d'Ampezzo: Slalom žien (Petra Vlhová)

Slalom žien (Petra Vlhová) BIATLON - Oslo: Preteky s hromadným štartom žien (Paulína Fialková)

Preteky s hromadným štartom žien (Paulína Fialková) FUTBAL - FA Cup: Norwich City - Manchester United (Ondrej Duda)

Norwich City - Manchester United (Ondrej Duda) HOKEJ - Tipsport liga: Štvrťfinále play off

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.