Minúta po minúte: Nakazila sa veľká hviezda NBA, koronavírus je už aj v NHL

18. mar 2020 o 6:14 (aktualizované 18. mar 2020 o 9:04)

9:06 Bývalý šéf Realu Madrid Sanz má koronavírus a je vo vážnom stave

Lorenzo Sanz, bývalý predseda španielskeho futbalového klubu Real Madrid, trpí nákazou nového koronavírusu a leží vo vážnom stave v nemocnici. O ochorení 86-ročného niekdajšieho funkcionára informovali španielske periodiká Marca a Ideal Granada.

7:27 Organizátori US Open uvažujú nad odložením grandslamového turnaja

Vedenie Americkej tenisovej asociácie (USTA) uvažuje nad odložením grandslamového US Open pre pandémiu koronavírusu. Turnaj sa má v New Yorku hrať od 31. augusta do 13. septembra.

Zástupcovia USTA potvrdili, že rokujú s ďalšími organizátormi grandslamov ako aj s vedením Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) a vedením ATP Tour, resp. WTA Tour. "Uvedomujeme si, že rozhodnutie nemôžeme vyniesť iba my.

USTA pokračuje v príprave US Open a momentálne neimplementuje žiadne zmeny do programu turnaja. Sme v ťažkých časoch a uvažujeme nad všetkými možnosťami, vrátanie presunutiu turnaja na neskorší termín," citovala agentúra AP z komuniké USTA.

6:57 Nakazený je aj hviezdny basketbalista Kevin Durant

Počet hráčov NBA nakazených koronavírusom sa rozšíril na sedem. K trom známym prípadom pribudli v utorok ďalšie štyri z tábora Brooklynu Nets, medzi nimi aj hviezdny krídelník Kevin Durant.

Vedenie Nets nezverejnilo mená hráčov, ale dvojnásobný olympijský víťaz Durant svoju nákazu potvrdil pre portál The Athletic.

"Dávajte si všetci na seba pozor a dodržujte karanténu. Dostaneme sa z toho," uviedol Kevin Durant, dvojnásobný šampión NBA z rokov 2017 a 2018 v drese Golden State Warriors.

6:14 Koronavírus je už aj v NHL

Prvý prípad ochorenia Covid-19 sa objavil už aj v NHL.

