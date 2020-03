Taliani už chystajú nové Giro. Termín posunuli len mierne

Cyklistická únia chystá nový kalendár sezóny.

18. mar 2020 o 13:07 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Súťažný kalendár v Európe je každým dňom chudobnejší. V cyklistike platí plošný stop všetkých súťaží do konca marca. Lenže organizátori postupne rušia aj preteky, ktoré sa mali konať v apríli či v máji.

Medzinárodná cyklistická únia (UCI) však už pracuje na novom kalendári.

Prezident svetovej cyklistiky David Lappartient povedal pre France TV, že najslávnejšie cyklistické klasiky by sa mohli uskutočniť na jeseň a nájsť pre ne taký termín, aby vyhovovali každému.

Akutálne však UCI pracuje najmä na preložení Giro d´Italia 2020 na nový termín. Trojtýždňové preteky sa mali konať od 9. do 31. mája a prvé tri etapy mali byť v Maďarsku.

Giro by chceli stihnúť ešte pred Tour

Organizátori pred týždňom oznámili, že preteky budú musieť pre situáciu v krajine presunúť na nový termín.

Taliansko je z európskych krajín najviac postihnuté koronavírusom. Hoci sa situácia nezlepšuje, organizátori už pripravujú preteky v novom termíne.

"Taliani už pracujú s tým, že by Giro odštartovalo 29. mája ,“ uviedol holandský novinár Raymond Kerckhoffs na svojom blogu.

Preteky sa teraz majú konať len na území Talianska a štart v Maďarsku by sa posunul na budúci rok.

"Giro je spolu s klasikami momentálne jednou z našich priorít. Veríme, že preteky sa uskutočnia,“ potvrdil Lappartient s tým, že Giro by mohlo byť kratšie a nemuselo by mať 21 etáp. "Čo sa týka Tour, tak zatiaľ platí pôvodný termín."

Tour de France sa má konať od 27. júna do 19. júla.

Sagan si bude musieť vybrať

Lappartient verí, že do leta sa situácia ohľadne šírenia vírusu stabilizuje a Tour nebude ohrozená, hoci budú potrebné prísnejšie kontroly a bezpečnostné opatrenia.

Ak by sa skutočne Giro uskutočnili v prvej polovici júna a Tour na prelome júna a júla, odjazdiť obe by bolo prakticky nemožné.

Bola by medzi nimi minimálna pauza. Štart Petra Sagana na oboch by tak bol otázny. Ak by sa Giro išlo v inom termíne, napríklad na jeseň, stále by to bolo možné.

Pôvodne ma Peter Sagan premiérovo štartovať na talianskej Grand Tour a následne deviatykrát aj na Tour de France.

Zďaleka však nie je isté, že súťaže sa uskutočnia aspoň v náhradných termínoch. Ani len klasiky, ktoré je ľahšie presunúť ako Giro alebo Tour.

Problém a krach celej sezóny môže spôsobiť presun olympiády na jeseň. „Vtedy by presun pretekov na nové termíny bol nemožný,“ uviedol Lappartient.

