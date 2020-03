Slovák sa vrátil z Ameriky: Mal som obavy, že ľudia začnú strieľať

Z Ameriky sa vrátil v poslednej chvíli.

18. mar 2020 o 18:23 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Ešte pred dvoma–troma týždňami riešili športovci tréningy, sústredenia, súťaže v zahraničí a koncentrovali sa na olympijskú kvalifikáciu.

Dnes je všetko inak a mnohí reprezentanti sa vrátili domov, aby neuviazli v zahraničí bez kontaktu s najbližšími a s rizikom nákazy.

V poslednej chvíli sa rozhodol z Los Angeles letieť domov aj najlepší slovenský skejtbordista Richard Tury.

Do Kalifornie šiel ešte v januári, aby sa pripravil na ďalšie boje o olympiádu v Tokiu.

"Je tam dobrá klíma, najlepšie skejtparky na svete a výborní pretekári. Plánoval som tam byť len dva týždne a ísť na preteky do Melbourne," opisuje Košičan.

Lenže tie museli pre rozsiahle požiare zrušiť. Neskôr už pre koronavírus postihol rovnaký osud aj súťaže v Číne, Las Vegas a Lime.

Vrátil sa v poslednej chvíli

"Ešte predtým, ako zrušili súťaž v Lime, som sa rozhodoval, či ísť do Peru. Lenže keď rozhodol americký prezident o zrušení letov z Európy do Ameriky, tušil som, že to môže byť len horšie," opisuje Tury.

"Nevedel som, či sa bude dať letieť späť, preto som sa zo dňa na deň rozhodol, že poletím na Slovensko. Bolo to správne rozhodnutie, lebo aj situácia v Južnej Amerike sa zhoršuje. Navyše mi písali kamaráti z Las Vegas, že im už zrušili lety," približuje.

"Vrátiť som sa stihol v poslednej chvíli. Mal som šťastie," doplní.

Tury priznáva, že posledné dni sa nedokázal na skejtbording sústrediť. Sledoval správy zo sveta.

V Kalifornii dlho nič nenasvedčovalo tomu, že svet sa dostáva do zajatia vírusu.

"V Amerike to sprvoti nevyzeralo zle a život plynul normálne. Až posledné dva týždne som zaregistroval, že takmer v žiadnom obchode nie je toaletný papier a balená voda. Ľudia všetko vykúpili," hovorí.

"Rozdiel som si všimol aj v premávke. Na diaľnici 405 z Las Vegas do Los Angeles býva neustále zápcha. A teraz bola takmer voľná," opisuje.

Mal obavy, že sa v obchodoch bude strieľať

Okrem toho postrehol, že začali postupne zatvárať skejtparky a situáciu berú v Amerike vážnejšie.

Ďalším dôvodom, pre ktorý sa slovenský reprezentant rozhodol pre odlet z Ameriky, je fakt, že v krajine je povolené držanie strelných zbraní.