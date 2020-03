Hamšík ostal v karanténe v Španielsku. Situácia je kritická, odkazuje

V izolácii je aj Kucka.

18. mar 2020 o 18:31 TASR

BRATISLAVA. Rozhodnutie Európskej futbalovej únie (UEFA) o preložení európskeho šampionátu o rok pochválili aj slovenskí reprezentanti.

Tí síce nemali účasť istú, zabojujú o ňu v baráži, ale šíriaci sa koronavírus zasiahol aj ich. Kapitán Slovenska Marek Hamšík uviazol v Španielsku, Juraj Kucka je v Parme, kde pôsobí.

Hamšík: Situácia je kritická

Obaja sa nachádzajú v ohniskách nákazy, Taliansko je najzasiahnutejšia krajina v Európe s vyše 31-tisícmi prípadov a viac ako 2500 mŕtvymi, Španielsko má oficiálne takmer 14-tisíc nakazených a 623 mŕtvych.

Karanténa sa nevyhla ani Hamšíkovi, ktorý sa prostredníctvom videa na facebooku Slovenského futbalového zväz prihovoril fanúšikom.

"Všetci to máme ťažké, ale musíme dodržiavať pravidlá, pretože iba tak tým prejdeme. Pozdravujem vás zo Španielska, kde som tretí deň v izolácii, nie je to ľahké, ale dá sa to vydržať."

Slováci sa mali 26. marca stretnúť s Írmi v play off baráže. UEFA však v utorok okrem šampionátu odložila aj barážové stretnutia.

Podľa neoficiálnych správ by sa mali odohrať v júni.

"Súhlasím s UEFA o odložení ME. Dalo sa to očakávať, veď sa všetky ligy prestali hrať a bohvie kedy sa začne znova. Táto situácia je kritická a v prvom rade treba dbať na zdravie. Teším sa a dúfam, že sa stretneme na júnovom zraze pred barážou," povedal stredopoliar čínskeho klubu Ta-lien I-fang.

Všade sú prázdne ulice

Kucka síce nie je v karanténe, ale i on sa vyhýba zbytočnému pobytu na verejných priestranstvách. Rovnako ako Hamšík súhlasí s odkladom šampionátu, o to viac, že z prvej ruky vidí dopad pandémie.

"Je to dobré rozhodnutie, aj keď určite nebolo jednoduché. Klobúk dole pred tými ľuďmi. Som v Parme a vidím, aké to je od začiatku. Všade sú prázdne ulice, ale tak to má byť, prekonáme to iba tak, že nebudeme vychádzať von," odkázal ľuďom.

"Ja to dodržiavam, už týždeň netrénujeme, jedine si idem zabehať do parku, kde teraz nikto nie je. Potom som už iba doma a odporúčam to každému, verím, že sa to čoskoro ustáli a dostaneme sa do normálu. Všetkým želám veľa zdravia," dodal Kucka.