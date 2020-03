Škótsky klub je po prerušení sezóny bez príjmov, hráčov žiada o redukciu platov

Budúcnosť klubu je v ohrození.

18. mar 2020 o 23:14 TASR

EDINBURG. Škótsky futbalový klub Heart of Midlothian pristúpil k redukcii platov. Po prerušení sezóny pre pandémiu koronavírusu totiž prišiel o zdroj príjmov a v ohrození je jeho budúcnosť.

Majiteľka klubu Ann Budgeová požiadala hráčov a zamestnancov, aby súhlasili so znížením príjmu o polovicu.

"Ak by som nebola presvedčená, že je to jediná možnosť, neprosila by som vás o to," citovala z jej listu zamestnancom agentúra DPA.

Vo Veľkej Británii evidujú 2626 prípadov ochorenia COVID-19, 104 ľudí zomrelo.

