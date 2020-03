Minúta po minúte: Slováci rátajú s presunom OH, z F1 prišla pozitívna správa

Sledujte situáciu spolu s nami.

19. mar 2020 o 7:12 (aktualizované 19. mar 2020 o 8:01) Jakub Benko, Igor Dopirák, TASR, SITA

8:03 Fiorentina hlási 10 prípadov koronavírusu, Commiso: "Zhoršuje sa to"

Taliansky futbalový klub ACF Fiorentina hlási už desať prípadov pozitívnych na koronavírus. Podľa majiteľa klubu Rocca Commissa sú traja ľudia z prostredia klubu v nemocnici s ochorením COVID-19.

Už minulý týždeň Fiorentina potvrdila, že futbalisti Dušan Vlahovič, Patrick Cutrone a German Pezzella mali pozitívny test, rovnakú diagnózu mal okrem hráčov aj tímový fyzioterapeut.

"Situácia sa zhoršuje," citovala agentúra SID Commissove slová pre Sky Italia. Klub tiež vyhlásil zbierku na pomoc miestnym nemocniciam. Vyzbieralo sa už 400.000 eur, iba francúzsky krídelník Fiorentiny Franck Ribéry daroval 50.000 eur.

7:18 Prvé kvalifikačné preteky zrušili, Petrla počíta s presunom OH 2020

Aprílové 1. kvalifikačné preteky slovenských rýchlostných kanoistov na bratislavskom Zemníku zrušili. Informoval o tom Filip Petrla, športový riaditeľ sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky.

Nový termín pretekov bude naviazaný na potenciálne uskutočnenie sa svetovej kvalifikácie na OH 2020 v Tokiu, ktorá mala byť pôvodne v máji v nemeckom Duisburgu.

"V prípade, že sa bude konať, termín I. kvalifikačných pretekov bude stanovený približne 14 dní pred svetovou kvalifikáciou, tak aby na toto podujatie išli naši top športovci.

Všetky plánované zmeny v kalendári, teda zrušenie či presunutie domácich pretekov, ktoré sa mali uskutočniť v termíne do mája, ešte musí schváliť výkonný výbor sekcie hladkých vôd," povedal Petrla pre oficiálnu webovú stránku Slovenskej kanoistiky canoe.sk.

Organizátori OH 2020 v Tokiu v uplynulých dňoch viackrát zdôraznili, že napriek pandémii koronavírusu sa olympiáda uskutoční v lete tohto roka. Podľa Petrlu sa však nebude konať v stanovenom termíne.

"Iba ak by sa včas pripravila vakcína na tento vírus. Európa bude v tom čase ešte v strachu a veľa krajín nebude chcieť pustiť svojich špičkových športovcov na také obrovské medzinárodné podujatie, kde sa stretne masa ľudí z celého sveta a opäť by sa mohol vírus rozšíriť."

7:14 Golf: Juhoafričan Lange s pozitívnym testom na koronavírus, potvrdila PGA

Vedenie golfovej PGA Tour potvrdilo pozitívny test na koronavírus u juhoafrického reprezentanta Victora Langeho. Podľa stanoviska profiokruhu mal Lange pozitívny test po návrate do JAR z Mexika, kde štartoval na turnaji latinskoamerického okruhu.

Nemá príznaky ochorenia a očakáva sa, že sa úplne zotaví. Lange nepatrí k známym hráčom, vo svetovom rebríčku je na 1215. mieste. Informovala agentúra AFP.

6:45 Mechanik McLarenu nemá COVID-19, tím budúci týždeň pôjde domov

Mechanik tímu F1 McLaren, ktorý mal pozitívny nález na nový koronavírus, už nevykazuje symptóny ochorenia COVID-19. Vedenie stajne v informovalo, že aj sedem ďalších zamestnancov tímu, ktorí sa podrobili testom malo negatívne výsledky.

Pre istotu 16 členov tímu zostane ešte týždeň v karanténe, ako im to odporučili austrálske úrady. Tím by sa mohol vrátiť do vlasti budúci týždeň.

Zamestnanec McLarenu mal pozitívny test uplynulý štvrtok, tím v reakcii okamžite odvolal svoju účasť na Veľkej cene v Melbourne. Úvodné podujatie sezóny potom organizátori podľa očakávania zrušili.

Organizátori F1 po zrušení Veľkej ceny v Melbourne odložili aj následné tri podujatia v Bahrajne, Vietname a Číne. V ohrození sú aj ďalšie VC v Holandsku, Španielsku a Monaku. Podľa agentúry DPA by najreálnejšie mohla nová sezóna odštartovať 7. júna, keď sa má konať Veľká cena Azerbajdžanu. Tá bola pôvodne v kalendári až ôsma v poradí.

