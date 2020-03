Šatan bol prehlasovaný. Lintner a Guryča titul udelili bez jeho súhlasu

Šéf slovenského hokeja vraví, že predpisy sú zastarané.

19. mar 2020 o 9:12 TASR

BRATISLAVA. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan označil šance na konanie majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku za nulové.

V rozhovore pre oficiálny web zväzu tiež priblížil svoj nátor na udelenie majstrovského titulu Banskej Bystrici po predčasnom zrušení ročníka Tipsport Ligy 2019/2020.

Prezident zväzu tiež momentálne pracuje v domácom prostredí. V utorok absolvoval dvojhodinovú videokonferenciu s predstaviteľmi Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) vrátane jej šéfa Reneho Fasela.

Šatan je s celou rodinou doma

Účastníci videohovoru debatovali predovšetkým o osude majstrovstiev sveta elitnej kategórie vo Švajčiarsku. Svoje si k veci povedali tiež zástupcovia organizačného výboru šampionátu či športovo-marketingovej spoločnosti inFRONT.

"Situácia je s pribúdajúcimi opatreniami vo svete stále vážnejšia. Verím, že sa túto pandémiu podarí spoločným úsilím čo najrýchlejšie zastaviť. Taktiež sme s celou rodinou doma, dodržiavame bezpečnostné a hygienické opatrenia," povedal Šatan v rozhovore pre www.hockeyslovakia.sk.

Hokej na celom svete je ochromený pandémiou nového koronavírusu. Z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 predčasne ukončili alebo prerušili sezónu 2019/2020 vo všetkých renomovaných hokejových súťažiach vrátane Tipsport Ligy, po ktorej SZĽH stopol aj pokračovanie ostatných domácich líg.

Zrušenie MS očakáva ešte v marci

Zásah vyššej moci zastavil tiež organizáciu medzinárodných podujatí. Neuskutoční sa turnaj A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov v Spišskej Novej Vsi a zrejme ani mužský svetový šampionát elitnej kategórie vo Švajčiarsku.

Vedenie IIHF v súčasnosti čaká na pokyny od švajčiarskej Federálnej vlády, ktorá bude mať rozhodujúce slovo ohľadom organizácie šampionátu.

"Nie je to jednoduchá záležitosť. Myslím si, že ešte v priebehu marca padne konečný verdikt. Očakávam, že šampionát zrušia vzhľadom na to, čo všetko sa deje vo svete. Všetky renomované hokejové súťaže v Európe i vo svete ukončili alebo prerušili sezóny.

Hráči netrénujú, krajiny uzavreli hranice, obmedzené sú letecké spojenia. Je nulová šanca, že MS sa uskutočnia. Prvoradé je v tejto chvíli zdravie," uviedol Šatan.

Mládež príde na rad neskôr

IIHF zrušila všetky marcové a aprílové svetové šampionáty v rôznych kategóriách i divíziách. Stopku dostal aj turnaj A-skupiny I. divízie hráčov do 18 rokov v Spišskej Novej Vsi.

Realizačný tím slovenskej osemnástky na čele s trénerom Ivanom Fenešom i organizátorov šampionátu rozhodnutie zarmútilo, prijali ho však s pochopením vzhľadom na momentálnu situáciu. Zatiaľ nie je isté, či sa šampionát presunie a uskutoční sa o rok na Slovensku.

"Momentálne riešia na pôde medzinárodnej federácie mužské majstrovstvá sveta. O mládežníckych podujatiach a iných, ktoré boli zrušené, bude reč neskôr," ozrejmil bývalý slovenský reprezentant.

Šatan na Ligovej rade nebol

Domácou scénou rezonuje aj rozhodnutie Ligovej rady, riadiaceho orgánu Tipsport Ligy, ktorá po predčasne ukončenej sezóne určila konečné poradia a vyhlásila víťaza.

Titul pripadol Banskej Bystrici, prvému tímu v tabuľke nadstavbovej A-skupiny v čase rozhodnutia o ukončení ročníka. Striebro získali hráči Slovana Bratislava, bronz Košičania. Oba tímy cenné kovy neprijali a spolu s mnohými členmi či subjektmi hnutia vyjadrili nesúhlas s postupom Ligovej rady.

Šéf Pro-Hokeja Richard Lintner argumentoval, že orgán konal v súlade so stanovami a poriadkami SZĽH. Prezident zväzu sa nezúčastnil na mimoriadnom zasadnutí Ligovej rady, ktoré rozhodovalo o konečnom poradí.

Z úcty k ostatným hráčom by titul neprevzal

S ďalšími dvoma členmi Richadom Lintnerom a Igorom Guryčom bol v telefonickom spojení. S pridelením Pohára Vladimíra Dzurillu nesúhlasil, Richard Lintner a Igor Guryča boli za.

"Ja by som si z úcty k všetkým ostatným hráčom takýto "právny" titul neprevzal. Nemá športovú hodnotu. Predpis je zastaralý a podľa môjho názoru umožňuje dvojitý výklad. Ligová rada titul udeliť spravidla môže, ale nemusí.

To, že ho po telefonickom hlasovaní pridelila Banskej Bystrici, síce neporušilo pravidlá, ale môže to naštrbiť vzťahy medzi klubmi samotnými. V takejto mimoriadnej situácii, ktorá snáď od druhej svetovej vojny nenastala, by som ja osobne udelil iba pohár Dušana Pašeka pre víťaza základnej časti," vyjadril sa šéf zväzu.