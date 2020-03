Na univerzite v USA bol hviezda. Na Slovensku ho nepoznajú, hoci je najlepší

Ako dieťa začínal s futbalom.

19. mar 2020 o 16:51 Juraj Berzedi

Rozhovor pre denník SME: Bol hviezdou na americkej univerzite. Zúčastnil sa letného kempu Toronta Raptors a zaujal aj Denver Nuggets. VLADIMÍR BRODZIANSKY hrá už druhú sezónu v najlepšej európskej lige v Španielsku. Momentálne je v karanténe. „So spoluhráčmi z reprezentácie sa hráme online na play-station,“ tvrdí 25-ročný slovenský basketbalista.

Hrávate za Monbus Obradoiro, ktorý sídli v známom galícijskom pútnickom meste Santiago de Compostela. Ako to tam momentálne vyzerá?

V lete tu býva veľa turistov a pútnikov, ale teraz sa zastavil turistický ruch. Momentálne je v celom Španielsko všetko uzavreté, okrem potravín a lekární.

Ľudia sa nemajú zdržiavať vonku a majú od seba udržiavať odstup. Opatrenia sú podobné ako v celej Európe. Ľudia nie sú vonku, a nie je tu čo robiť.

V Španielsku za posledné dni výrazne stúpa počet infikovaných aj obetí koronavírusu. Vnímate, že sa v krajine sprísňujú opatrenia proti šíreniu vírusu?

Určite áno. Pozorne to sledujem a počet infikovaných stále stúpa. Je to najmä vo väčších mestách ako Madrid, kde to rastie extrémne. Opatrenia sa sprísnili. Je to správne, lebo len tak sa šírenie nákazy môže zastaviť.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Život v Rusku? Neviem si predstaviť, že v Moskve zatvoria fabriky Čítajte

Čo všetko sa zmenilo za posledné dni? Správajú sa ľudia zodpovednejšie a nosia rúška?

Rodičia mi rozprávali, že na Slovensku našli často prázdne regály v supermarketoch. V Španielsku sú obchody dobre zásobované.

Aj španielsky prezident prízvukoval, že ľudia nemusia robiť paniku, obchody budú plné. Niektorí ľudia v nich majú rúška, iní nie. Nie je to tu až také striktné.

Keď sa rozprávate s rodičmi či známymi, zdajú sa vám opatrenia na Slovensku prísnejšie?