Minúta po minúte: Eintracht potvrdil druhý prípad koronavírusu, austrálsky futbal má pauzu

Sledujte situáciu spolu s nami.

22. mar 2020 o 8:13 (aktualizované 22. mar 2020 o 9:57) Jerguš Radačovský, TASR, SITA

9:54 Hráčom NBA hrozí zmrazenie platov

Basketbalistom v NBA hrozí, že v dôsledku koronavírusovej krízy prídu o časť svojich príjmov. Vedenie súťaže poslalo klubom návrh o zmrazení platov od 15. apríla. Podľa portálu ESPN majú hráči istotu plnenia zmlúv od 1. apríla.

Zámorskú profiligu prerušili 11. marca po tom, ako mal Rudy Gobert z Uthau pozitívny test na koronavírus. Komisár NBA Adam Silver uviedol, že zatiaľ nie je isté, či bude súťaž pokračovať.

9:14 Pandémia nahráva dopingu, tvrdí nemecký profesor

Koronavírusová kríza môže otvoriť priestor pre doping. Myslí si to nemecký profesor a uznávaný odborník na túto problematiku Fritz Sörgel.

Pandémia vyťažuje zdravotníkov aj laboratória po celom svete naplno, viaceré pracujú nad rámec svojich kapacít, preto ide antidopingové testovanie do úzadia.

8:54 Prerušili Ligu austrálskeho futbalu

Len niekoľko hodín po vládnom nariadení týkajúcom sa obmedzenia pohybu ľudí v súvislosti s koronavírusom v Austrálii prišla reakcia zo strany Ligy austrálskeho futbalu.

Súťaž prerušili predbežne do 31. mája. Národná ragbyová liga a futbalová A-League zatiaľ v Austrálii pokračujú podľa plánu, hoci bez divákov. V najvyššej futbalovej súťaži v sobotu WS Wanderers remizoval so Sydney FC 1:1.

8:54 CEgan Bernal má negatívny výsledok na koronavírus

Kolumbijskému cyklistovi Eganovi Bernalovi urobili test na koronavírus s negatívnym výsledkom.

Víťaz lanskej Tour de France sa 14. marca vrátil zo svojej európskej základne v Andorre do Kolumbie a odvtedy je v domácej izolácii v meste Zipaquirá.

"Budem pokračovať v domácej karanténe, lebo chcem podporiť svoju krajinu. Vyzývam ľudí, aby nešli do ulíc, ak to naozaj nie je potrebné. Ak je to možné, zostaňte doma," vyhlásil Bernal podľa Cyclingnews.

8:50 Eintracht Frankfurt hlási druhý prípad koronavírusu

Nemecký futbalový prvoligista Eintracht Frankfurt potvrdil druhý prípad koronavírusu. Po štvrtkovom prvom prípade nákazy umiestnili celý tím do karantény a vykonali testy.

Z 24 bolo 23 negatívnych. Meno chorých nezverejnili. Klub o tom informoval prostredníctvom twitteru.

V nemeckej Bundeslige je to štvrtý prípad ochorenia COVID-19, jeden hlásia z Paderbornu a jeden z Herthy Berlín. Informovala o tom agentúra SID.

8:06 Na olympijský oheň sa prišli pozrieť tisíce ľudí

Napriek šíriacemu sa koronavírusu sa prišli desaťtisíce Japoncov pozrieť na olympijský oheň, ktorý v piatok prišiel do krajiny. V meste Sendai neváhali vystáť ani niekoľkohodinový rad.

Podľa agentúry SID mohlo byť na mieste až 50-tisíc návštevníkov, mnohí vybavení ochrannou maskou.

"Stála som v rade asi tri hodiny, ale vidieť pochodeň bolo veľmi povzbudzujúce," citoval portál channelnewsasia.com 70-ročnú miestnu obyvateľku.

Olympijská pochodeň odštartoval svoju púť Japonskom symbolicky v prefektúre Mijagi, ktorú v roku 2011 značne zničilo zemetrasenie a následné cunami. Pre nový kornavírus však museli pozmeniť viaceré trasy.

8:03 Serenu Williamsovú ťaží izolácia a strach o dcéru

Šíriaci sa nový koronavírus neohrozuje iba fyzické zdravie, ale zabrať dostáva aj psychika.

Americká tenistka Serena Williamsová priznala, že týždne izolácie kombinované so strachom o dvojročnú dcéru Olympiu ju privádzajú do zúfalstva.

Svoju spoveď zverejnila v sérii videí na platforme TikTok.

