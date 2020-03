Ako posilniť imunitu? Pomohli aj pitvy z Talianska

Stres a spánok sú pre imunitu ťažiskové.

20. mar 2020 o 18:26 Juraj Berzedi

Špecialista na výživu MARTIN ČUPKA radí, ako by sa mali ľudia stravovať a športovať počas nákazy koronavírusu, aby si čo najviac posilnili imunitu. Akým jedlám sa treba vyhýbať, či piť alkohol, koľko športovať a či je nutné pri behu nosiť aj rúško.

Martin Čupka Špecialista na športovú výživu, diplomovaný lektor a školiteľ na kurzoch pre výživových poradcov. Spoluautor dvoch knižných bestsellerov. Pomáha so životosprávou známym slovenským športovcom.

Keď na Slovensku vypukol koronavírus, ľudia v obchodoch vykupovali múku a trvanlivé potraviny. Bol to správny prístup?

Bol to logický prístup, ale nie celkom správny. Keď panuje obava pred nákazou, treba konzumovať nutrične bohaté potraviny, ktoré obsahujú nielen veľa kalórií, ale aj mikroživín, ako sú vitamíny, minerály a stopové prvky. Tieto potraviny nás ochránia pred vírusom. Ak by bol hladomor, cukor a múka nám zachránia život. Neprežívame však hladomor, potravín bude dostatok, preto je vhodné sa sústrediť na potraviny, ktoré sú plné aj iných vecí ako len prázdnej energie.

Súvisiaci článok Máte večer po behaní chuť na sladké? Signalizuje to dve veci Čítajte

Na aké potraviny by sa ľudia mali zamerať, aby si zvýšili imunitu?

Sú látky, ktoré ľudia kupujú vo veľkej miere v lekárňach a sú už často vypredané. Je to vitamín C, probiotiká, zinok či selén. Tieto látky vieme získať aj z prirodzenej potravy. V prípade probiotík je to bryndza, kyslá kapusta či kefír. Treba si uvedomiť, že baktérie v črevách tvoria až 75 percent imunity. Pokiaľ máme v dobrom stave črevo, najmä hrubé, vieme si imunitu posilniť. Dôležité je aj tmavé bobuľovité ovocie ako čučoriedky, černice či brusnice. Obsahujú najviac antioxidantov zo všetkých druhov ovocia a efektívne bojujú s vírusovými infekciami.

Čo ďalšie by mali v súčasnosti ľudia konzumovať?

Z pitevných správ ľudí, ktorí v Taliansku zomreli na koronavírus, je zrejmé, že jednou z hlavných príčin úmrtia bola prehnaná autoimunitná reakcia v ich pľúcach.