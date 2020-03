Päťminútový pohreb, nemocnice kolabujú. Olympijské víťazky opisujú život v Taliansku

Vraj neexistuje rodina, ktorá by nemala nakazeného.

20. mar 2020 o 17:12 SITA

RÍM. Pred ôsmimi mesiacmi stáli Sofia Goggiová a Michela Moioliová vedľa seba pred nastúpenou generalitou Medzinárodného olympijského výboru a lobovali za zimné olympijské hry v talianskych mestách Miláno a Cortina d'Ampezzo v roku 2026.

Dobrá vec sa podarila a cítili sa byť stredom vesmíru. Aktuálne sa olympijské šampiónky z Pjongčangu 2018 v zjazde, resp. snoubordkrose ocitli neďaleko Bergame uprostred pekla na zemi a ich svet sa rozpadol.

Uväznené vo svojich domoch denne sledujú správy o úmrtiach stoviek ľudí, ktorí podľahli zákernému koronavírusu.



Dvadsaťštyriročná Moioliová už prišla o starú mamu a čoskoro ju možno bude nasledovať aj jej starý otec, ktorý s pozitívnym testom už leží na jednotke intenzívnej starostlivosti.

"Sme vo vojne. Mesto je kompletne prázdne a tiché. Jediné zvuky, ktoré k nám doliehajú, sú kostolné zvony a majáky sanitiek, ktoré ohlasujú smrť.

Truhly sú naskladané pred cintorínom, lebo nie je nikto, kto by pochoval mŕtvych. Prakticky neexistuje rodina, ktorá by nemala niekoho nakazeného," uviedla Moioliová, štvornásobná medailistka z majstrovstiev sveta.



Vyše stotisícové Bergamo je epicentrum najviac zasiahnutej talianskej provincie Lombardsko. Denne pribúdajú desiatky mŕtvych, cintoríny sú preťažené a ľudia musia zabudnúť na tradičné pohreby, resp. posledné rozlúčky so svojimi príbuznými.

Povolaní príslušníci armády už dokonca odvážajú mŕtvych na poslednú cestu do susedných regiónov. Väčšinou ide o kremácie.

"Zo svojho domu počujem, ako nákladné autá prevážajú mŕtvych. Nemocnice v Bergame a okolí kolabujú. Myšlienka, že starí ľudia zomierajú osamelí, mi láme srdce. Nezostáva nám iné len čakať, musíme odolať," napísala Sofia Goggiová na sociálnej sieti.



Moioliová v tejto sezóne ovládla troje preteky Svetového pohára v snoubordkrose, po poslednom triumfe pred týždňom vo švajčiarskom Veysonnaz sa rozplakala, keď hovorila o situácii v Taliansku.

Víťazstvo venovala rodnému Bergamu, krátko na to zomrela jej starká Camilla. "Pohreb trval iba päť minút. Ani sme sa nestačili zhromaždiť celá rodina. Teraz sa modlíme za dedka Antonia. Keď sa toto všetko skončí, budeme všetci Taliani lepší ľudia. Nebudeme takí sebeckí ako doteraz," myslí si Moioliová.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.