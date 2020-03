O posune Roland Garros sme sa dozvedeli z tlače, vraví nemecký tenista

Slávny turnaj sa kvôli koronavírusu odohrá v netradičnom termíne.

20. mar 2020 o 17:42 TASR

ŽENEVA. Nemecký tenista Philipp Kohlschreiber podrobil kritike organizátorov Roland Garros za nekoordinovaný postup pri preložení termínu grandslamového turnaja.

"Všetci myslia na seba. Škoda, že aj v kríze, ktorou v súčasnosti prechádzame," cituje 36-ročného Kohlschreibera internetový portál nau.ch.

"Myslím si, že sme boli v celom svete príliš zameraný na vlastný profit. A teraz takto konajú organizátori Roland Garros," dodal nemecký hráč.

Pre pandémii koronavírusu posunuli organizátori turnaj v Paríži o štyri mesiace. Stalo sa tak zrejme bez koordinácie s organizátormi iných podujatí, prípadne organizácií ATP a WTA.

Roland Garros štartuje týždeň po turnaji US Open, ktorý bude prebiehať v New Yorku v termíne od 31. augusta do 13. septembra. "Dozvedeli sme sa to v podstate z tlače. To nie je dobré znamenie," dodal Kohlschreiber.

