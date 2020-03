Je to fraška. V Európe sme na smiech, tvrdí hokejista Záborský

S udelením titulu nesúhlasí ani Šatan.

21. mar 2020 o 10:17 Igor Dopirák

BRATISLAVA. Keď pred viac ako týždňom Ligová rada po predčasnom ukončení sezóny spôsobenom koronavírusom udelila Banskej Bystrici titul, zrejme nečakala, akú vlnu nevôle tým vyvolá.

Vyhlásenie majstra bez toho, aby sa čo i len začalo play off, kritizujú takmer všetci okrem Bystričanov.

"Súťažný poriadok nám ukladá povinnosť, že ak ukončíme súťaž, sme povinní vyhodnotiť záverečné poradie družstiev," bránil sa Richard Lintner, šéf riadiaceho orgánu súťaže.

"Na základe tohto poradia sme povinní oceniť prvé tri družstvá, odovzdať putovný pohár a jednotlivcom medaily a zároveň vyhlásiť majstra Slovenska," doplnil.

S ním nesúhlasil šéf hokejového zväzu Miroslav Šatan.

"Z úcty k všetkým ostatným hráčom by som takýto právny titul neprevzal. Nemá športovú hodnotu. Predpis je zastaralý a podľa môjho názoru umožňuje dvojitý výklad. Ligová rada titul udeliť môže, ale aj nemusí," priznal.

Okrem Lintnera hlasoval za udelenie titulu aj tretí člen Ligovej rady Igor Guryča, Šatana tak prehlasovali.

Najnovšie sa do debaty ohľadom vyhlásenia majstra zapojil aj Tomáš Záborský, ktorý aktuálne pôsobí vo fínskom Saipa Lappeeranta.

"Všetky popredné ligy majú ročníky bez majstra, keďže sa nedohralo. Slováci sú jediní, čo určili držiteľa titulu. Je to fraška. Nie je možné, že sa nedohrala ani základná časť a určil sa majster," uviedol Záborský pre denník Šport.

"Môžeme sa vyhovárať na vyhlášku, ale v podobne extrémnom čase sa mohlo rozhodnúť rozumne. V Európe sme na smiech. Je to postavené na hlavu, nie je to dobrý odkaz smerom von," dodal bývalý reprezentant, ktorý sa vrátil na Slovensko minulý víkend vládnym špeciálom spoločne so sestrami Fialkovými.