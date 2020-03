Musel mu dohovoriť šéf klubu. Futbalista v Nemecku porušil zákaz, šiel do baru

Hráča to vraj mrzí.

21. mar 2020 o 12:54 TASR

GELSENKIRCHEN. Marocký futbalista Amine Harit využil tréningové voľno Schalke 04, aby navštívil bar v Essene.

Ten však mal byť zavretý pre šíriaci sa koronavírus.

"Áno, je pravda, že tam Amine bol. Spravil chybu a vie to. Dôrazne som mu dohovoril, veľmi ho to mrzí a už to nezopakuje," citovala športového riaditeľa Schalke Jochena Schneidera agentúra DPA.

V Nemecku evidujú už viac ako 20-tisíc prípadov ochorenia COVID-19 a 70 mŕtvych.

