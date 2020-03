Hokejoví fanúšikovia vo svete smútia, majstrovstvá sveta definitívne nebudú

Reakcie na zrušenie MS v hokeji:

Július Šupler, bývalý tréner SR: "Situácia je veľmi zložitá a zdravie je prvoradé. Takže sa nemožno čudovať, že švajčiarska vláda urobila takéto opatrenie. Deje sa to všade na svete. Je to niečo, čo sa nedá ovplyvniť emóciami, tu musí nastúpiť racionalita. Nemám k tomu výhrady, musel by sa tento zlý vývoj radikálne zmeniť. Tu ide o zdravie hráčov, divákov a realizačných tímov."

Jozef Golonka, bývalý tréner SR: "Je to celosvetová záležitosť, toto bola reťazová reakcia, takže to bolo automatické. Bolo to otázkou času, išlo len o to, ako sa vyjadria najväčší sponzori, preto sa to možno naťahovalo. Šport je dnes profesionálny, je teraz otázka, z čoho budú hráči žiť, ale to sa týka celého športu. Je to celé veľmi smutné, s takýmto niečím sme doteraz nemali dočinenia."

Michal Krištof, súčasný reprezentant: "Dalo sa to čakať. Na jednej strane nevieme čo bude, ale zrušili sa už všetky ligy okrem KHL. Pre zdravie hráčov a fanúšikov je to dobré rozhodnutie. Neskorší termín MS by bol pre hráčov náročný. Budeme mať dlhšiu prestávku, uvidíme, či sa uskutoční olympijská kvalifikácia, ale na ňu by sme sa tak či tak pripravovali individuálne, takže to nebude rozdiel. Uvidíme, ako sa situácia s koronavírusom vyvinie."

Vladimír Országh, asistent trénera Craiga Ramsayho: "Sú veci, ktoré neovplyvníme. Rozhodnutie o zrušení šampionátu bolo viac-menej isté, čakalo sa už len na verdikt švajčiarskych úradov, aby IIHF mohla použiť poistku, ktorú mala. Situácia je náročná. Ligy v celej Európe, okrem zatiaľ prerušenej KHL a bieloruskej súťaže, ktorá sa hrá, sú zrušené. Hráči nemajú kde trénovať, arény sú pozatvárané, nie je ľad. Veľa štátov je v karanténe, zatvárajú hranice. Zrušenie MS bolo jediné riešenie v momentálnej situácii. Zdravie je ďaleko pred športovým podujatím. Či už som si ja návrat do reprezentácie prestavoval inak alebo nie - v tejto chvíli to nie je podstatné. Dôležité je, aby sme situáciu zvládli po celom svete a v budúcnosti sa mohli tešiť z ďalších turnajov."

Ján Lašák, reprezentačný tréner brankárov: "Je to logické vyústenie situácie, ktorá je vo svete. Nie je nič dôležitejšie ako ľudské zdravie. Tímy nemôžu byť spolu, nie je možná žiadna spoločná príprava. V krajinách sú karantény, nie sú možné ani prípravné zápasy. Myslím si, že zrušenie šampionátu bolo jasné už niekoľko dní. Už som iba čakal, kedy Švajčiari ukončia ligu. Vtedy mi už bolo jasné, že sa to stane. Ja už mám po kariére a v tejto chvíli ma zaujíma iba zdravie mojej rodiny. Je to iné, ako keď sa aktívny hráč musí zaujímať o to, ako sa celá táto situácia vyvinie."