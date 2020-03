Predstava, že budem v auguste v kuchyni, ma ubíja, vraví slovenská olympionička

Športovcom sme položili tri otázky.

22. mar 2020 o 19:50 Boris Vanya, Miloslav Šebela, Juraj Berzedi

Koronavírus nerobí rozdiely medzi kultúrou, politikou a športom, ruší podujatia nezávisle od ich dôležitosti.

Medzinárodný olympijský výbor zatiaľ trvá na tom, že hry v Tokiu sa uskutočnia podľa plánu.

Denník SME oslovil slovenských športovcov - už istých, ale aj potenciálnych účastníkov hier – s týmito otázkami:

Myslíte si, že sa olympiáda uskutoční v plánovanom termíne? Nebáli by ste sa pri účasti na hrách zdravotného rizika? Čo by znamenalo preloženie hier na neskôr?

Erik Vlček

kajakár, trojnásobný olympijský medailista

Pripúšťam, že olympiádu preložia na iný termín, aj to, že sa uskutoční toto leto. Musíme sa na ňu pripravovať tak, akoby sa mala začať o štyri mesiace a nenechať sa znervózniť vecami, ktoré neovplyvníme.

Štvorkajak už má miestenku do Tokia, ale neviem si predstaviť, že by sme ju nemali a teraz by sme čakali, či sa nám ešte naskytne šanca ju niekde vybojovať. Takých športovcov je veľa.

Vlastne polovicu z vyše desaťtisíc účastníkov hier v tejto chvíli ešte nepoznáme.

Ak by sa olympiáda uskutočnila v pôvodnom termíne, tak by som na ňu šiel. Podstúpil by som to riziko. Dôveroval by som organizátorom, že všetko zabezpečili tak, aby mohlo do Japonska pricestovať toľko ľudí.

Samozrejme, že by som si dával veľký pozor.

Len dúfam, že finálne rozhodnutie nebudú dlho naťahovať, aby to nebolo ako s Veľkou cenou F1 v Austrálii, kde sa už všetci pripravovali na štart a preteky napokon zrušili. Bola to blamáž.

Matej Tóth

chodec, olympijský víťaz na 50 km z OH 2016

Myslím, že olympiáda nebude v pôvodnom termíne.