Škrtel by privítal zastavenie tureckej ligy skôr, pre tréningy narúšal karanténu

S rodinou býva v uzavretom komplexe.

22. mar 2020 o 15:53 TASR

BRATISLAVA. Bývalý slovenský futbalový reprezentant Martin Škrtel privítal verdikt o prerušení tureckej ligy.

Stopér istanbulského Basaksehiru bol v akcii ešte minulú nedeľu, keď si v šlágri 26. kola na pôde Trabzonsporu (1:1) strelil vlastný gól. V rozhovore pre denník Šport sa vyjadril aj k odloženiu EURO 2020, resp. barážového duelu s Írskom.

V Turecku s prerušením ligy čakali

Turecko zastavilo súťaže ako jedna z posledných európskych krajín. "Priznám sa, že som sa netešil, že sme mali pokračovať, keď vidím situáciu na Slovensku a celkovo vo svete. Je to veľmi vážne. V Turecku sa na to asi doteraz pozerali inak, pretože na taký početný národ mali stále relatívne málo pozitívnych prípadov.

Súvisiaci článok Ak štát neurobí ústupky, zničí sám seba, tvrdí Borbély Čítajte

Skúsenosti z iných krajín však potvrdzujú, že sa to šíri extrémne rýchlo a je takmer jasné, že ani Turecko sa tomu nevyhne. Preto je fajn, že sa kompetentní rozhodli konať," povedal pre Šport 35-ročný obranca, podľa ktorého mala byť Süper Lig prerušená už skôr.

"Áno, myslím si, že by to bolo adekvátne k okolnostiam. V stredu sme mali míting s vedením klubu, na ktorom nám oznámili, že normálne trénujeme ďalej a cez víkend sa odohrá kompletné ligové kolo. Takéto riešenie nás všetkých prekvapilo.

Samozrejme, bolo nám jasné, že sa to ešte môže zmeniť a napokon sa tak aj stalo. Pritom približne pred týždňom ešte skoro nič nenasvedčovalo, že ľudia v Turecku sú v ohrození. Potom sa však vyskytol prvý prípad a čísla neustále rastú. Školy už zatvorili, podobne aj niektoré reštaurácie a bary. A teraz už aj futbalové štadióny."

S rodinou býva v uzavretom komplexe

Škrtel je spolu s rodinou v Istanbule a dodržujú odporúčané bezpečnostné opatrenia.

"Ja môžem hovoriť najmä o tom, čo súvisí so mnou a mojou rodinou. Nás sa až do štvrtka najviac dotklo to, že zavreli školu, do ktorej chodí náš syn Matteo. Zatiaľ do konca marca, ale je predpoklad, že sa to predĺži. Čo sa týka bežného života, máme šťastie, že nie sme ubytovaní v centre mesta, ale na okraji, v uzavretom komplexe.

V ňom máme svoj obchod, lekáreň, aj všetko ostatné, čo potrebujeme. Nie sme odkázaní na to, aby sme chodili do veľkého davu ľudí. Celkovo sa snažíme byť len doma. Keď už ideme von, prejsť sa okolo domu a podobne, kde však málokedy stretneme iných ľudí, používame rúška, rukavice a dezinfekciu.

Najväčší narušiteľ tejto karantény som bol ja, keďže som chodil na tréningy a na zápasy. Šiel som však sám v aute, z ubytovacieho komplexu priamo do tréningového centra, vystupoval som až tam. Vedenie nás informovalo, že každé ráno všetko dezinfikujú, všetci sa tam pohybujeme v rúškach a v rukaviciach."

Uvažoval by o návrate do reprezentácie

Súvisiaci článok Dúfam, že ti zomrie dieťa. Škrtel zverejnil primitívnu správu od fanúšika Čítajte

Európska futbalová únia (UEFA) v utorok rozhodla o preložení ME na leto 2021.

"Je správne, že sa odložili aj barážové zápasy. Nebolo by fér, keby sa hralo bez divákov či bez hráčov v karanténe. Samozrejme, nevieme, aká bude situácia v júni, ale všetci veríme, že to už bude kontrolou. A v roku 2021 počas šampionátu by už malo byť všetko v poriadku," vyjadril sa Škrtel.

Na otázku, či v prípade absencie najmä legionárov z Talianska Milana Škriniara, Denisa Vavra či Norberta Gyömbéra neuvažoval v tom čase nad odohratím ešte jedného, 105. duelu v reprezentácie odvetil:

"Keď som končil, povedal som, že je to na 99,99 percenta. Keby bola veľká nutnosť a naozaj by bola potrebná moja pomoc, určite by som o tom uvažoval. Som však rád, že k tomu nedošlo a v júni budú môcť nastúpiť za Slovensko tí, ktorí by v marci nemohli."

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochoreníCovid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.