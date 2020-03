UEFA pripravuje koronakalendár, riešením môže byť vyraďovacia časť na jeden zápas

Finále Ligy majstrov sa môže odohrať o mesiac neskôr.

22. mar 2020 o 17:54 SITA

BRATISLAVA. Koronavírus v dôsledku, ktorého prišlo k zrušeniu či odloženiu množstva zápasov futbalových súťaží, narobil poriadne vrásky aj predstaviteľom riadiacich orgánov.

Európska futbalová únia (UEFA) podľa správ v médiách momentálne skúma rôzne modely s cieľom regulárne ukončiť aktuálnu sezónu v európskych pohároch.

Finálový duel Ligy majstrov by sa mal napriek šíriacej sa pandémii v každom prípade uskutočniť 27. júna v Istanbule, čiže o mesiac neskôr, ako bolo pôvodne plánované.

O tri dni skôr (24. 6.) by sa malo rozhodnúť o držiteľovi trofeje Európskej ligy v Gdansku.

Informoval o tom "Bild am Sonntag", ktorý sa odvolával na tzv. "koronakalendár" z dielne UEFA. Liga majstrov i Európska liga sú v súčasnosti prerušené až do odvolania v osemfinálovej fáze.

Momentálne by sa najskôr mohlo pokračovať od 14. apríla. Následne by sa stretnutia na európskej scéne mohli hrať aj počas víkendov paralelne s ligovými súťažami.

Ak by sa však súťaže začali až neskôr, muselo by prísť k zredukovaniu termínového harmonogramu zápasov.

Do úvahy prichádza možnosť usporiadania záverečných turnajov Final 4 alebo by sa v ďalších kolách vyraďovacej časti nehralo systémom na odvetu (doma - vonku), ale len na jeden zápas. O výhode domáceho prostredia by rozhodoval žreb.