Čína ukončila nevídanú éru Hamšíka. Zosadil ho Škriniar

Stopér Interu Miláno vyhral prvýkrát anketu futbalista roka

23. mar 2020 o 14:01 Pavol Spál

BRATISLAVA. Oproti ostatným slovenským futbalistom je Milan Škriniar v inej cenovej triede.

Čo sa týka svetových obrancov, je dokonca v tej najvyššej.

Predurčuje ho na to jeho vek, kvalita i situácia na trhu. Dvadsaťpäťročný Škriniar z Interu Miláno je jediným slovenským futbalistom, ktorý pôsobí vo veľkoklube.

A navyše je tam oporou. Pre slávneho trénera Antonia Conteho je jedným zo základných pilierov.

Už pred dvoma rokmi Manchester City ponúkol za Škriniara sumu okolo 65 miliónov eur, čo však jeho zamestnávateľ Inter Miláno odmietol.

Slovenského stopéra si dnes môže dovoliť kúpiť iba päť najbohatších klubov sveta.

Škriniar vyhral prvýkrát

Súvisiaci článok Slovák v Bielorusku: Keď si kryjem tvár, ľudia sa mi čudujú Čítajte

Zástupcovia Barcelony, Realu Madrid, Manchester United, Paríž Saint Germain či Manchester City ho neustále sledujú.

Škriniar získal cenu Jána Popluhára a stal sa na Slovensku futbalistom roka 2019.

V ankete, ktorú organizujú denník Pravda a Slovenský futbalový zväz, vyhral prvýkrát.

„Som rád a vďačný ľuďom, ktorí za mňa hlasovali. Aj ľuďom, ktorí ma podporujú, či už je to moja rodina alebo fanúšikovia,“ vravel Škriniar pre web Slovenského futbalového zväzu.

Druhý skončil brankár Martin Dúbravka a tretí Marek Hamšík.

Skončila éra Hamšíka

Škriniar zosadil práve Hamšíka, ktorý na Slovensku vládol bez prestávky predošlých šesť rokov.

„Už to bolo jasné, že v tomto roku neudržím prvenstvo. Je to správnych rukách. Tretie miesto mi v zbierke ešte chýbalo,“ priznal Hamšík.

Škriniar zároveň ukončil éru Škrtela a Hamšíka, ktorý sa na čele striedali od roku 2007.

Stredný obranca Interu Miláno bol v ankete predtým dvakrát druhý.

„Stanko Lobotka to povedal už minulý rok. Že až keď Hamšík odíde do Číny, tak až vtedy môže niekto iný vyhrať. Verím, že sa na mňa nebude Marek hnevať,“ dodal Škriniar.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety, ktoré sa malo uskutočniť v pondelok, organizátori pre pandémiu nového koronavírusu zrušili.

Víťazi si preberú trofeje na najbližšom reprezentačnom zraze.

Škriniar: Zostaňme doma

Súvisiaci článok Ak štát neurobí ústupky, zničí sám seba, tvrdí Borbély Čítajte

„Mrzí ma, že tento rok sa nemôže konať galavečer. No v tomto období to nie je možné a je to úplne rozumné. Chcel ľuďom povedať, aby sme v tomto

období boli zodpovední, zostaňme doma, dávajme na seba pozor,“ dodal Škriniar.

Miláno, kde pôsobí, patrí medzi miesta najviac zasiahnuté novým koronavírusom.

Na Slovensku sa narodilo niekoľko futbalových stopérov svetového formátu. Ján Popluhár, vicemajster sveta z roku 1962.

Kapitán majstrov Európy (1976) Anton Ondruš a tiež bývalý stopér Liverpoolu Martin Škrtel.

A teraz je najviac v kurze Milan Škriniar. Inter Miláno bojuje v talianskej o najvyššie méty a Slovák patrí medzi najviac vyťažených hráčov.

Je ako múr

Škriniar začínal s futbalom v Žiari nad Hronom. Od dvanástich rokov vyrastal v internáte žilinskej akadémie.

„Musel som sa skoro osamostatniť. Začiatky boli pre mňa veľmi ťažké, nebolo ľahké v dvanástich odísť od rodiny a starať sa sám o seba. Iste mi to však pomohlo a zocelilo ma to,“ priznal.

Škriniar pôsobí v Taliansku od januára 2016, keď zo Žiliny prestúpil do Sampdorie Janov za 1,2 milióna eur.

Prvý mesiac ani vôbec netrénoval s tímom, pripravoval sa sám za bránkou. Nevedel jazyk a bol odsúvaný.

Ale prvú šancu ihneď využil. A šiel rapídne hore.

V lete 2017 ho Inter vykúpil za dvadsaťpäť miliónov eur.

„Škriniar je ako múr,“ opisoval ho viackrát denník Gazzetta dello Sport.

Vyhral Boženík a Kozák mladší

Škriniar je moderný typ obrancu, ktorý neváha útočiť.

„Skončiť na druhom mieste je pre mňa mimoriadny športový úspech. Škriniar vyhral zaslúžene,“ myslí si brankár Newcastle United Martin Dúbravka.

Trénerom roka 2019 sa stal Ján Kozák mladší, ktorý prevzal tím Slovana ako hlavný tréner až vlani v auguste.

Prvý raz v histórii sa stalo, že niektorú z ankiet vyhral otec i syn. Ján Kozák starší predtým zvíťazil až päťkrát, čo je rekord.

Cenu Petra Dubovského pre najlepšieho hráča do 21 rokov získal Róbert Boženík.