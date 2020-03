Svetová cyklistika? Bez Tour môže skolabovať, upozorňuje šéf belgického tímu

Tímy sa obávajú, že prídu o sponzorov.

23. mar 2020 o 15:21 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. V roku 2011 naplnil tím HTC jeden zaujímavý paradox. Hoci jeho jazdci vybojovali 55 víťazstiev, najviac spomedzi všetkých tímov WorldTour v tej sezóne, na jeseň v podstate skrachoval.

Nenašiel sa totiž žiadny sponzor, ktorý by ho financoval v ďalších rokoch.

Zánik špičkových tímov v profesionálnej cyklistike nie je nič výnimočné. Takto skončili v posledných rokoch napríklad tímy BMC, Cannondale alebo Tinkoff.

Teraz sa však do zóny ohrozenia dostáva celá cyklistika, tvrdí šéf belgického Deceuninck-Quick Step Patrick Lefevere.

„Ak sa neuskutoční Tour de France, model nášho športu sa rozsype,“ napísal Lefevere vo svojom komentári v denníku Het Nieuwsblad.

Obáva sa škrtov od sponzorov

Koronavírus ohrozuje nielen aktuálnu sezónu, ale aj živobytie všetkých pretekárov.

„V aktuálnej situácii vo svete je cyklistika zanedbateľná. Lenže ja som manažér tímu a mám obavy,“ napísal Lefevere.

„Všetkým spoločnostiam, ktoré svoj tovar exportujú, aktuálne klesajú výnosy. A v takej situácii sa robia rýchle škrty v marketingu. Bolo by naivné si myslieť, že kríza, ktorú spustil koronavírus, nebude mať na cyklistiku žiadny vplyv," doplnil.

Ak by sa neuskutočnila Tour de France tento rok, bola by to podľa neho katastrofa. Bez nej cyklistika, ako ju poznáme, môže skončiť.

Šéf tímu Deceuninck Quick-Step Patrick Lefevere. (zdroj: TASR)

Tím zachránila zbierka fanúšikov

„Súhlasim s jeho obavami,“ vyjadril sa pre Cycling News šéf tímu Education First Jonathan Vaughters.

„Sme závislí od sponzorov a hoci cyklistika prináša za tieto sumy atraktívnu hodnotu, ak firmy nebudú schopné komerčne fungovať, je úplne jedno, akú protihodnotu im dokážeme ponúknuť.“

Vaughters už v takej situácii bol na konci roka 2017. Nemal dostatok prostriedkov na to, aby pokryl nadchádzajúcu sezónu. Hrozil mu krach.

Nakoniec sa mu na rozpočet poskladali fanúšikovia prostredníctvom crowdfundingu. Tímu poslali 570-tisíc dolárov.

Vďaka kampani sa prihlásili aj ďalší sponzori.

Lefevere zase napriek tomu, že jeho tím nazbieral v posledných rokoch najviac víťazstiev, musel pre menší rozpočet nechať odísť viacero výborných pretekárov.

Problémom je, že tímy prakticky nemajú iné príjmy ako od sponzorov. Prémie na súťažiach sú veľmi nízke a nepokryjú náklady.

Časť tímov sa snažila tradičný model financovania tímu zmeniť a založila spoločnú firmu Velon, aby získali dodatočné príjmy vďaka doplnkovému obsahu a službám pre fanúšikov.

Stále však ide o veľmi nízke sumy.

Šéf Tour je optimista

Ak sa do problémov dostane viacero sponzorov, môže sa rozpadnúť viac ako jeden tím.

Ročný rozpočet väčšiny z nich sa pohybuje v rozpätí 10 až 18 miliónov eur. Pre väčšinu z nich by bolo rizikové, ak by stratili jedného veľkého sponzora.

Obaja šéfovia tímov sa zhodujú, že budúcnosť cyklistiky závisí od toho, ako na tom bude svetová ekonomika.

„Asi nebude veľa ľudí, ktorí by teraz investovali do nových kuchynských spotrebičov a rekonštrukcie bytov. Videl som síce komentáre, že sme vlastne na tom dobre, pretože máme sponzorov pod zmluvami. Ak sa však dostane sponzor do problémov a požiada o ochranu pred veriteľmi, kontrakt už nemá pre vás takú cenu,“ tvrdí Vaughters.

Medzinárodná cyklistická únia (UCI) zatiaľ zrušila všetky podujatia do konca apríla. Organizátori už rušia, alebo sa pokúšajú presunúť aj preteky, ktoré sa mali konať v máji.

Tour de France by sa mala konať od 27. júna do 19. júla.

Riaditeľ Tour Christian Prudhomme bol ešte pred pár dňami optimistom. „Do štartu ostáva viac ako sto dní a hlad po pretekoch bude veľký hneď, ako sa všetko rozbehne,“ tvrdil.

Vo Francúzsku bolo v pondelok 23. marca infikovaných vírusom SARS-CoV-19 viac ako 16-tisíc ľudí.

