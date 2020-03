Vírus zatiaľ do života Japoncov nezasiahol. Pijú pod kvitnúcimi sakurami

Japonsko testuje na koronavírus oveľa menej ako Južná Kórea.

23. mar 2020 o 17:54 Boris Vanya

Olympijská pochodeň priletela do Tokia 20. marca. (Zdroj: SITA/AP)

Myslím si, že posunutie olympijských hier 2020 nevyhnutné a organizačný výbor ako aj japonská vláda si to začína naplno uvedomovať, opisuje Slovák MARCEL KUZMA, ktorý v Tokiu podniká.

Svet bojuje so šíriacou sa pandémiou koronavírusu, no japonská vláda a organizačný výbor OH 2020 dlho nepripúšťali inú možnosť, ako uskutočnenie hier v plánovanom termíne. Ako vnímajú aktuálnu situáciu?

Organizátori tvrdia, že do olympiády ešte dosť času na to, aby sa dostal koronavírus pod kontrolu. Podľa najnovších správ však už dostali úradníci z organizačného výboru za úlohu priniesť alternatívne plány na rôzne varianty posunutia olympiády.

Osobne si myslím, že po stúpajúcom tlaku národných olympijských výborov je posunutie hier nevyhnutné a organizačný výbor ako aj vláda si to začína naplno uvedomovať.

Objavujú sa v japonskej verejnosti už skeptické hlasy, že olympiáda sa možno v lete neuskutoční?

Posledné prieskumy ukazujú, že až 70% Japoncov neverí, že sa hry uskutočnia v plánovanom čase. Negatívne trendy je vidno aj na japonskom twitteri, kde momentálne najviac prevláda hashtag o posunutie olympiády v Tokiu (#東京五輪延期).

Čo by pre Japoncov znamenalo prípadné zrušenie hier?

Japonci sa od roku 2013, keď sa stalo Tokio hostiteľským mestom, na olympiádu veľmi tešia.

Olympiáda, ktorá sa v Tokiu uskutočnila v roku 1964, do určitej miery naštartovala v Japonsku technologický pokrok - vysielali ju do sveta prostredníctvom satelitu alebo sa uviedli do prevádzky vysokorýchlostné vlaky Šinkansen.

Aj teraz od olympiády očakáva posilnenie technologického pokroku a Japonci dúfajú, že naštartuje spoločnosť v prostredí, ktoré posledné roky stagnuje.

Pri momentálnej situácii si však uvedomujú, že veľká časť športovcov vo svete nemá ideálne podmienky na tréning a ani možnosť kvalifikovať sa na hry a začínajú sa pomaly zmierovať s ich posunutím.

Marcel Kuzma sa do Japonska dostal v roku 2012 prostredníctvom štipendia japonskej vlády na dvojročný výskum zameraný na históriu japonskej kinematografie. Po skončení štúdií pracoval v kreatívnej agentúre so zameraním na marketing a minulý rok si založil v Tokiu vlastnú firmu. (zdroj: ARCHÍV M. K.)

Ako zvláda Japonsko zatiaľ súboj s koronavírusom?

Podľa premiéra Abeho má Japonsko kapacitu na testovanie 6-tisíc ľudí za deň, avšak dáta ukazujú, že doteraz sa vykonalo iba vyše 37-tisíc testov. Pre porovnanie Južná Kórea otestovala do dnešného dňa vyše 270-tisíc ľudí.

Výsledkom je pochopiteľne relatívne malý počet nakazených osôb, čo môže vytvárať pomerne skreslený obraz situácie v Japonsku.

Aj napriek celoplošnému rušeniu koncertov a športových podujatí sa život v Japonsku veľmi nezmenil a na uliciach, v baroch a aj počas momentálnej sezóny hanami (popíjanie pod kvitnúcimi sakurami) v parkoch možno vidieť veľa ľudí.