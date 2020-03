Hossa sa prihovoril fanúšikom Chicaga, spomínal na svoj pamätný gól

Ľudí sa pýtal, kde v tom čase boli.

23. mar 2020 o 19:27 SITA

BRATISLAVA. Šíriaci sa koronavírus paralyzoval športové dianie po celom svete a výnimkou nie je ani zámorská NHL.

Fanúšikom Chicaga Blackhawks sa v náročných časoch prostredníctvom videa na sociálnych sieťach prihovoril ich niekdajší miláčik Marián Hossa, ktorý s tímom trikrát získal Stanleyho pohár.

"Chýbate mi a verím, že každý je zdravý a v bezpečí. Starajte sa o seba v týchto ťažkých časoch," povedal bývalý slovenský reprezentant.

Marián Hossa sa s fanúšikmi podelil aj o spomienky na zápas, ktorý sa mu navždy vryl do pamäti. Odohral sa takmer presne pred desiatimi rokmi, keď v piatom zápase 1. kola play off zdolalo Chicago Nashville 5:4 po predĺžení.

"Pamätáte si na tento zápas? Ja rozhodne áno. Na konci jedného z najúžasnejších stretnutí som dostal päťminútový trest. Išiel som na trestnú lavicu, cítil som sa zahanbený, ale potom sa stali dobré veci. Patrick Kane 13 sekúnd pred koncom vyrovnal na 4:4, keď sme hrali bez brankára," začal svoje spomínanie.

Napokon zápas v United Centre ukázal, ako rýchlo sa zo smoliara a kritizovaného hráča môže stať hrdina.

"Išli sme do šatne. Ja som ticho sedel v rohu a dúfal, že dokážeme ubrániť ďalšie štyri minúty môjho trestu. Spoluhráči odviedli skvelú robotu a po skončení trestu som skočil na ľad. Dave Bolland prihral Brentovi Sopelovi a ja som si z trestnej lavice nakorčuľoval pred bránu. Puk išiel ku mne a jediné, čo som musel spraviť, bolo poslať ho do siete," opísal Hossa svoj víťazný gól.

Práve zásah dnes 41-ročného Hossu za stavu 2:2 na zápasy bol dôležitým krokom na ceste za vytúženou trofejou.

"Bol to jeden z najúžasnejších pocitov v mojej kariére - vyhrali sme zápas a potom aj ďalší v Nashville. Prešli sme do druhého, tretieho kola a napokon sme vyhrali Stanleyho pohár pre Chicago Blackhawks. Pre mňa to bolo tretie finále po sebe a získal som prvý titul. Bol to najkrajší pocit, aký môže hokejista zažiť," uviedol jeden z najlepších hráčov v histórii klubu zo štátu Illinois.

V závere videa sa Marián Hossa spýtal fanúšikov, kde boli v čase spomenutého zápasu.

"Najlepší zápas všetkých čias. Pamätám si, že som šoférovala domov. Ľudia mávali šálmi z okien a trúbili. Úžasné spomienky, nikdy na to nezabudnem," napísala v komentári jedna z fanúšičiek Blackhawks.

Okrem toho sa pod videom objavili stovky komentárov, ktorými priaznivci Chicaga vyjadrili vďaku a obdiv slovenskému útočníkovi.