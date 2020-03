Japonský predseda vlády navrhne prípadný odklad hier o rok

Verdikt padne v priebehu nasledujúcich štyroch týždňov.

24. mar 2020 o 8:07 TASR

TOKIO. Japonský predseda vlády Šinzo Abe má v utorok naplánovaný telefonický rozhovor s prezidentom Medzinárodného olympijského výboru Thomasom Bachom.

Podľa agentúry Kjódó mu pravdepodobne navrhne preloženie hier v Tokiu na budúci rok v prípade, ak hnutie rozhodne o ich odložení.

Súvisiaci článok Barteková: Rozumiem frustrácii športovcov, snažíme sa im pomôcť Čítajte

Olympiáda by sa mala začať 24. júla, no pre pandémiu koronavírusu viacerí športovci i národné výbory tlačia na ich odklad. Celosvetovo evidujú takmer 382-tisíc prípadov ochorenia COVID-19 v 195 krajinách, nákaze podľahlo 16.558 ľudí.

Výbor dlhodobo trval na pôvodnom termíne, v nedeľu však pripustil, že situácia vo svete neumožní ich konanie. V rovnakom duchu sa vyjadril aj Abe, ktorý rovnako v pondelok prvýkrát priznal možnosť zmeny plánu.

"Ak by ste sa ma opýtali, či je v súčasnosti možné zorganizovať olympiádu, odpovedal by som, že svet nie je v takom stave, aby to bolo možné."

Konečné rozhodnutie o uskutočnení OH bude mať MOV, ten avizoval, že konečný verdikt príjme v priebehu nasledujúcich štyroch týždňov. Údajne je v hre odloženie o mesiac, 45 dní či rok, dokonca dva. Informovala o tom agentúra DPA.