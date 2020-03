NHL by sa mohla začať najskôr od polovice mája, sezóna sa môže dohrať aj bez divákov

V profilige zatiaľ potvrdili dva prípady nákazy.

24. mar 2020 o 10:30 SITA

BRATISLAVA. Zámorská hokejová NHL je od 12. marca pre hrozbu šírenia koronavírusu prerušená a vzhľadom na súčasné opatrenia v USA a Kanade by sa záver súťažného ročníka 2019/20 mohol dohrávať najskôr od polovice mája.

Vedenie profiligy stále nezverejnilo, akú má predstavu o hracom modeli zvyšku aktuálnej sezóny ani to, kedy by súťaž mohla vyvrcholiť.

Aktualizovaný pohľad na súčasnú situáciu ponúkla NHL aspoň odpoveďami na niektoré otázky, ktoré trápia fanúšikov, kluby aj samotných hráčov najviac.

Dvojica sa lieči v domácich podmienkach

Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA 15. marca zverejnilo informáciu, podľa ktorej sa osem týždňov od tohto dátumu nesmú v krajine konať podujatia, na ktorých sa zúčastní 50 a viac osôb.

NHL však verí, že toto nariadenie nebude trvať dlhšie ako do polovice mája. "Budeme monitorovať situáciu a ak sa bude vyvíjať pozitívne, vidíme veľkú šancu na to, že po 45 dňoch od tohto nariadenia budú môcť kluby otvoriť tréningové kempy a následne by sa súťaž opätovne rozbehla," uvádza sa na oficiálnom webe NHL.

V profilige zatiaľ potvrdili dva prípady nákazy ochorením COVID-19, oba sa objavili v Ottawe Senators. Dvojica hráčov, ktorých mená sa verejnosť nedozvedela, má mierny priebeh choroby a lieči sa v domácich podmienkach.

V povinnej dvojtýždňovej karanténe sú aj všetci ostatní hráči NHL. Výnimkou sú len hokejisti, ktorí sa vrátili do rodných krajín a domácu izoláciu musia absolvovať 14 dní od návratu domov.

Masové testovanie sa nechystá

Napriek prvým potvrdeným prípadom nechystá NHL masové testovanie hráčov.

"Ak hokejista prejavuje symptómy choroby, klub by ho mal otestovať na COVID-19. Nemyslíme si, že by malo byť našou prioritou testovanie všetkých hráčov naprieč ligou.

Po skončení povinnej karantény a s ohľadom na danú situáciu možno niektoré kluby zvážia otvorenie svojich tréningových priestorov, aby si hráči mohli naďalej udržiavať kondíciu," píše na NHL.com.

Už teraz je jasné, že ak bude sezóna aj po dvojmesačnej pauze pokračovať, natiahne sa na podstatne dlhšiu dobu, ako sa predpokladalo. Pre ligu z toho vyplývajú dva problémy.

Musela by riešiť hráčske zmluvy, ktoré vypršia koncom júna, a zároveň pracovať na tom, aby nebola ohrozená nasledujúca sezóna 2020/2021. "Tému kontraktov a kritických dátumov budeme riešiť výlučne s predstaviteľmi NHLPA.

Zároveň nepracujeme so žiadnym scenárom, ktorý by mal ohroziť nasledujúci ročník. Ten chceme odohrať v plnom rozsahu," reagovala NHL, ktorá je ochotná dohrať súčasnú sezónu aj bez divákov, ak to bude nevyhnutné.