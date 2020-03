Bez pochodne i jej nosičov. Olympijský oheň budú prepravovať v lampáši

Púť sa začne vo štvrtok v severovýchodnej Fukušime.

24. mar 2020 o 10:41 SITA

TOKIO. Olympijská pochodeň s ohňom pre hry v Tokiu 2020 začne svoju púť podľa plánu vo štvrtok v severovýchodnej Fukušime.

Pochodeň vyštartuje v J-Village, ale s výraznými obmedzeniami v súvislosti s koronavírusom. Uskutoční sa len malá slávnosť s vylúčením verejnosti, navyše aj bez pochodne i jej nosičov.

Olympijský oheň, ktorý zapálili 12. marca v gréckej Olympii, budú namiesto toho prepravovať v lampáši uloženom v automobile a po prázdnych uliciach v snahe zabrániť šíreniu pandémie. Informovala o tom televízna stanica NHK a tlačová agentúra Kjodo.

Zo strany organizátorov OH je to zrejme aj reakcia na skutočnosť, že napriek obavám z pandémie koronavírusu (do utorka mala krajina vychádzajúceho slnka potvrdených 1128 nakazených a 42 obetí koronavírusu, pozn.) sa na olympijský oheň prišlo v meste Sendai v japonskej prefektúre Mijagi pozrieť či odfotografovať okolo 55 000 Japoncov.

Oheň horel v zlatom kotli na mestskej vlakovej stanici. Vytvorili sa tam zástupy ľudí do 500 metrov.

Púť s olympijskou pochodňou by sa podľa agentúry Kjódo mala namiesto olympijskej štafety volať "olympijské návštevy". Môže to byť veľmi krátka, ale zároveň aj najdlhšia akcia, keď potrvá až do roku 2021 v prípade presunu OH na neskorší termín.

Záver olympijskej pochodne je naplánovaný na deň začiatku OH - 24. júla na Novom národnom štadióne v Tokiu. V rovnakom dejisku by sa mali od 25. augusta konať aj paralympijské hry.

Nad konaním oboch podujatí v tomto termíne však visí veľký otáznik. Aj vzhľadom na silnejúci tlak zo strany športovcov či národných olympijských výborov sa čoraz častejšie hovorí o ich odložení.