Hráč má právo na celú výplatu, ale urobí zlý dojem, tvrdí agent

Ako sa pandémia dotkne platov?

25. mar 2020 o 12:51 Pavol Spál

BRATISLAVA. „Zbavte sa ilúzií. Rozlúčte sa s predstavou, že sa v tomto roku podarí dohrať súťaže," odkázal virológ Jonas Schmidt-Chanasit z renomovaného Inštitútu Bernharda Nochta v Hamburgu.

„Aj keby nás pandémia koronavírusu nezasiahla v najsilnejšej miere, neznamená to, že by futbal mohol pokračovať. Obnovenie súťaží by celú situáciu výrazne zhoršilo,“ varuje nemecký virológ.

Väčšina európskych futbalových líg je prerušená do mája alebo na neurčito.

Šéfovia súťaží tvrdošijne veria, že sa ligy dohrajú. Predčasný koniec sezóny by ich totiž vyšiel poriadne draho.

Podľa štúdie poradenskej spoločnosti KPMG by sa päť najvýznamnejších súťaží (anglická, španielska, nemecká, talianska, francúzska) muselo vyrovnať s celkovou stratou vo výške 3,4 až 3,95 miliardy eur.

Televízne práva strašia

Súvisiaci článok Mucha: Polovica profesionálov zarába u nás menej ako tisíc eur Čítajte

Najhoršie by dopadla anglická Premier League, ktorá by nedohraním zostávajúcich 92 zápasov prišla o 1,15 až 1,25 miliardy eur.

Z toho najvyššiu položku tvoria televízne práva - 700 až 800 miliónov eur.

Podľa nemeckých médií by Bundesliga v prípade zrušenia zvyšku sezóny mohla prísť až o 700 miliónov eur.

Server nemeckej stanice Sport1 vypočítal, že by za osem kôl kluby dohromady prišli o 330 miliónov eur na televíznych právach, 240 miliónov od sponzorov a 130 miliónov na vstupnom.

Náklady na mzdy hráčov tvoria až 60 až 70 percent z rozpočtu klubu.

Majiteľom klubov hrozia obrovské straty, a tak premýšľajú, ako ich čo najviac minimalizovať.

Ronaldo môže prísť o deväť miliónov

„Platy hráčov nemôžu byť v tejto situácii nedotknuteľným tabu," vyhlásil Gabriele Gravina, šéf Talianskej futbalovej federácie.

Podľa denníka Corriere dello Sport sú na stole dva návrhy.