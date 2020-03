Český hokejový klub prepustil takmer celý tím, doplatili na to aj Slováci

Klub nechce mať existenčné problémy.

24. mar 2020 o 16:29 TASR

CHOMUTOV. Český prvoligový klub HC Piráti Chomutov ukončil spoluprácu so všetkými hráčmi staršími než 22 rokov, vrátane slovenských hokejových útočníkov Martina Šagáta a Lukáša Klímu.

Dôvodom sú významné finančné straty klubu spôsobené predčasným ukončením sezóny 2019/2020. Klub o tom informoval na oficiálnej webovej stránke.

"Z tohto kroku nemáme radosť, ale pre budúcnosť hokeja v Chomutove ide o jediné možné riešenie. Zrušenie play off nám výrazne narušilo plánované príjmy," uviedol klub.

"Pokiaľ by sme na to nereagovali, malo by to pre náš klub existenčné dôsledky. Nemáme radosť z toho, že musíme v záujme budúcnosti klubu využiť klauzulu zmluvy o vyššej moci, ale iná cesta pre nás nie je," pokračoval.

"Športový manažér klubu má za úlohu rokovať s hráčmi o nových zmluvách, ktoré však budú plynúť až od mája, pokiaľ vláda ukončí núdzový stav. Nechceme, aby sa mladí hráči, ktorých zmluvy sú výrazne nižšie než u skúsenejších, dostali do problémov, preto sme ich zmluvy nevypovedali. U ostatných ide o jeden mesiac a menšiu časť marca," dodal klub v oficiálnom stanovisku.