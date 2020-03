Slovenka v USA: Máme jarné prázdniny a na Floride sú plné pláže

Slovenská atlétka MICHAELA PEŠKOVÁ už tretí rok študuje na americkej univerzite v Lincolne v hlavnom meste Nebrasky.

Talentovaná prekážkarka rozpráva o živote na prestížnej univerzite, ale aj o tom, ako ľahkovážne Američania pristupujú ku koronavírusu. „Ľudia si neuvedomujú, čo sa deje,“ tvrdí 22-ročná atlétka.

V rozhovore sa dočítate aj: neobáva sa toho, že ľudia so sebou nosia zbrane?

nezvažovala v týchto časoch príchod na Slovensko?

akým svojským systémom fungujú jej tréneri?

pokryje jej štipendium všetky náklady a akú prácu musela robiť?

Keď sme si dohadovali rozhovor, písali ste, že máte zdravotné ťažkosti a čakáte na doktora. Ste chorá?

Mala som zvýšenú teplotu a zapálené hrdlo. Prišiel ma vyšetriť lekár, ktorý mi dal tabletky. Momentálne som izolovaná v izbe. Je to zvláštne. Väčšinu času trávim doma, nosím rúška i rukavice. Mám pocit, že som tu jediná zodpovedná a ešte ako jediná ochoriem.

Robil vám lekár aj vyšetrenia na koronavírus?

To nie. Nemám žiadne príznaky, ale pre istotu som ho zavolala. Netreba to podceňovať. Ihneď, ako odišiel, spolubývajúca začala všetko dezinfikovať. Je to fajn, lebo väčšinou to robím sama.

Aká je situácia v súvislosti s koronavírusom v USA?

V meste máme zatiaľ dva pozitívne prípady. Tento týždeň máme jarné prázdniny. Už minulý týždeň zrušili školu a od budúceho máme všetky prednášky online až do konca semestra.

Dostali ste od univerzity špeciálne nariadenia, ktoré máte dodržiavať?

Už v predošlých dňoch nám odporúčali, aby sme sa zdržiavali doma. A keď už ideme von, máme sa chrániť. Ľudia to príliš nerešpektujú. Teraz by sme nemali vôbec vychádzať. Z univerzity nám nosia aj jedlo, aby sme nemuseli chodiť do obchodu. A dávajú nám ho dosť. Obávam sa, že poriadne priberiem.

Ako sa udržujete v kondícii?

So školou nám zrušili tréningy i celú atletickú sezónu. Dovolili nám len individuálne tréningy, tie som vynechala, keďže mám bolesti v krížoch. Takže to beriem ako vhodný moment, aby som sa doliečila. Už dva týždne prakticky nič nerobím, len oddychujem.

Ako Američania pristupujú ku koronavírusu?

Obchody sa správajú zodpovedne. Pred košíkmi sú dezinfekčné utierky, aby ste si ho vyčistili. Naposledy, keď som bola v obchode, mala som ako jediná rúško. Jeden pán ma obišiel veľkým oblúkom. Nebola som však najväčšia hviezda. Jedna pani chodila s dezinfekčným sprejom a vždy, keď niečo chytila, nasprejovala si ruky i danú vec.

Je v uliciach menej ľudí?

Bývam v oblasti, kde sa ľudia príliš nezdržiavajú ani v normálnych časoch. Takže to neviem príliš posúdiť. Keď som však bola na prechádzke so psom, nestretla som žiadnych bežcov ani cyklistov. A na cestách bolo aj menej áut. Je to zvláštne.

Ako vnímate situáciu s koronavírusom? Máte strach?

Na začiatku som si z toho robila žarty. Nemyslela som si, že to bude také vážne, až kým sa to nerozšírilo po Európe. Nepanikárim, som pokojný človek. Všetci sa sťažujú, ako chcú ísť s kamarátmi von, ale ja si užívam karanténu a domácu pohodu. Nebojím sa aj preto, lebo som takmer stále doma a neberiem to na ľahkú váhu. Len ľudia okolo nie sú príliš ohľaduplní.

Ako to myslíte?

Ľudia v USA si stále neuvedomujú, čo sa deje.