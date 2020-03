Šéf cyklistiky dúfa, že vďaka presunu olympiády získa Slovensko miestenku navyše

K situácii sa vyjadril aj Juraj Sagan.

25. mar 2020 o 8:22 TASR

BRATISLAVA. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v utorok oficiálne odložil letných olympijských hier v Tokiu na rok 2021 pre pandémiu koronavírusu.

S rozhodnutím súhlasí aj Slovenský zväz cyklistiky (SZC) aj samotní pretekári, ktorí figurovali v predbežnej nominácii.

"Rozhodnutie MOV bola správna a logická vec. Narušenie tréningového a kvalifikačného procesu letných športov je veľmi veľké a bolo by nefér, ak by sa OH konali v pôvodnom termíne. A hlavne, prioritou č. 1 v tomto období je zdravie a životy ľudí, vrátane športovcov," uviedol v tlačovej správe prezident SZC Peter Privara.

Juraj Sagan: Je to správna vec

"Teraz bude záležať na tom, ako svetové federácie upravia nominačné kritériá. Momentálne má slovenská cyklistika 3 miestenky na OH (2x v cestnej cyklistike a 1x v horskej cyklistike XCO). Ak UCI otvorí klasifikáciu, verím, že sa našim cyklistom podarí nejakú miestenku ešte pridať," dodal.

S odkladom najväčšieho športového sviatku sa stotožnil aj Juraj Sagan z tímu Bora-hansgrohe: "Je to správna vec, ako sa organizátori i celý svet rozhodol. Hlavná a prvoradá vec je momentálne vyriešenie ťažkej situácie, ktorú máme a prežívame."

Podobný názor má aj horský cyklista Martin Haring, ktorý poukázal na súčasné priority.

Haring: Príprava by bola riskantná

"Vnímam to ako fakt. Je to niečo, čo sa ešte nestalo, okrem prerušenia hier počas svetových vojen. V danej situácii je to určite lepšie riešenie. Na jednej strane to človeku nabúra niekoľkoročné plány, na druhej strane, príprava na ne by v tejto situácii bola riskantná.

Mnohé ekonomicky silnejšie krajiny sú na tom horšie, ako sme momentálne my. Čo sa týka nás, uvidíme, ako nakoniec UCI uzavrie kvalifikáciu. Či ju ešte otvorí, alebo zostane pozastavená k termínu 3.3.2020. Ak by to tak skončilo, jedno miesto máme.

Pre nás to môže byť výhoda lepšie sa pripraviť a sústrediť sa naozaj len na OH. Ak by to ešte otvorili, znamenalo by to ďalšie naháňanie bodov. No teraz je prvoradé zdravie, a aby sa život čo najviac priblížil takému, ako ho poznáme z 'bezkoronových' čias," uviedol Haring.