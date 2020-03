Slovenský talent po sklamaní v Trenčíne odišiel do Ameriky. Tam zažiaril

Martin Chromiak zažil úspešnú druhú časť sezóny.

25. mar 2020 o 13:02 Jakub Benko

BRATISLAVA. Slovenský hokejový útočník Martin Chromiak sa musel, rovnako ako tisíce ďalších športovcov, vysporiadať s predčasným koncom sezóny.

Sedemnásťročný talent, ktorý patrí k najväčším nádejám slovenského hokeja na najbližšom drafte NHL, sa už vrátil zo zámoria domov.

"Najskôr zrušili základnú časť s tým, že play off bude pokračovať. Tam by sme sa ako ôsmy tím prebojovali. No pred niekoľkými dňami padlo definitívne rozhodnutie, že sa sezóna ukončila,“ povedal Chormiak pre hokejportal.sk

Rodák z Ilavy začal sezónu 2019/2020 v tipsportligovom Trenčíne. Odohral zaň 32 zápasov s bilanciou päť gólov a jedna asistencia.

"Zo začiatku to bolo dobré, dostával som priestor aj v presilovkách, ale stále som sa chcel prebojovať vyššie v zostave, čo sa mi nakoniec nepodarilo. Rozhodol som sa odísť do zámoria," vraví mladík.

Gól strelil hneď v prvom zápase za morom

Rozhodnutie odísť zo Slovenska padlo po tom, čo sa neprebojoval do výberu Róberta Petrovického na šampionát hokejistov do 20 rokov.

"Jasné, bol som sklamaný. Každý hráč chce reprezentovať. Beriem to však ako realitu a urobím všetko pre to, aby som sa tam dostal tento rok," tvrdí.

Na prelome rokov tak odišiel do kanadského tímu Kingston Frontenacs, ktorý je súčasťou juniorskej OHL.

Zaujal hneď od začiatku svojho pôsobenia v zámorí, keď prvý gól strelil už v 9. minúte prvého zápasu za Kingston. V rovnakom dueli si pripísal aj asistenciu.

"Martin je mimoriadne šikovný mladý útočník, ktorý dá nášmu kádru potrebnú hĺbku. Proces jeho príchodu do zámoria bol dlhší, ako sme očakávali, ale napokon všetko dopadlo tak, ako sme plánovali," vravel vtedy generálny manažér klubu Darren Keily.

Chromiakov posledný gól za Kingston

Priemer mal viac ako bod na zápas

Odchovanec dubnického hokeja dostal priestor rovno v prvej päťke, kde si zahral s talentovaným Kanaďanom Shaenom Wrightom.

Práve Wright patrí medzi absolútnu špičku v rámci svojho ročníka. Stále len 16-ročný center nazbieral v tejto sezóne 66 bodov v 58 zápasoch.

"Výborne sme si na ľade rozumeli ako celý útok aj s ďalším spoluhráčom. Takto sme hrali až do posledného zápasu," hodnotí Chromiak.

Spojenie s Wrighton mu výrazne prospelo. Do predčasného ukončenia sezóny odohral 28 duelov a získal 33 bodov za 11 gólov a 22 asistencií.

Aj OHL napokon padla za obeť koronavírusu a Chromiak sa tak vrátil späť na Slovensko.

Draft NHL zatiaľ nepresunuli

"Bolo to celkom zložité, lebo nám meškalo lietadlo, tak sme ďalší let z Frankfurtu nestihli a museli sme vybavovať novú letenku. Cesta bola dlhá, ale všetko dopadlo dobre," opisuje.

Hneď po návrate musel ísť do karantény.

"Chcem si trochu oddýchnuť, lebo posledné týždne sme mali dosť náročné. A uvidím, aké budú nové informácie. Podľa toho sa zariadim," uzatvára.

Chromiak myslí aj na draft NHL, ktorý by sa mal konať koncom júna v Montreale.

V predpovediach sa Slovák momentálne nachádza na 46. mieste, ktoré by mu zaručovalo výber v druhom kole. Zatiaľ nie je jasné, či aj draft pre hrozbu koronavírusu neodložia na neskôr.