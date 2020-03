NHL sa môže hrať v lete či na jeseň. Vedenie nechce ísť tvrdohlavo proti múru

Liga odporučila hráčom predĺženie izolácie.

25. mar 2020 o 10:34 SITA

NEW YORK.Vedenie zámorskej hokejovej NHL odporučilo všetkým hráčom a iným pracovníkom predĺženie domácej izolácie. Podľa lídrov profiligy by sa všetci mali v maximálnej možnej miere vyhýbať všetkým tímovým priestorom ako súčasť boja proti šíreniu pandémie koronavírusu.

Ako uviedol zástupca komisára NHL Bill Daly, liga požiadala hráčov o predĺženie preventívnej karantény o ďalších desať dní. Pôvodný pokyn znel do 27. marca, teraz NHL odporúča predbežne 6. apríl.

Práve tento deň je aktuálne nový očakávaný termín otvorenia klubových zázemí. Všetko však môže zmeniť vývoj situácie okolo ochorenia COVID-19, ktoré sa po Ázii a Európe najnovšie začalo silno rozmáhať aj za Atlantikom.

Bettman zostáva optimistom

Daly tiež potvrdil, že stále neexistuje termín možného pokračovania NHL. Keďže príslušné autority v USA do polovice mája odporučili neorganizovať podujatia s viac ako 50 osobami, tak skoro to zrejme nebude.

Vedenie profiligy a zástupcovia hráčskej asociácie NHLPA situáciu priebežne monitorujú a keď budú vedieť viac, budú všetky strany informovať o ďalšom postupe. Zatiaľ im však nezostáva nič iné, ako predlžiť odporúčanú domácu karanténu.

Komisár NHL Gary Bettman informoval, že liga nebude tvrdohlavo kráčať proti múru a všetky rozhodnutia budú v súlade s pokynmi autorít v oblasti zdravia. Liga počas vynútenej pauzy pracuje na možných scenároch pokračovania.

Bettman zostáva optimista a verí, že aktuálnu sezónu sa podarí ukončiť a víťazovi odovzdajú Stanleyho pohár.

V Ottawe sú dvaja nakazení

To by však znamenalo, že hrať sa bude v lete či v úvode jesene. V októbri by sa totiž mal začať nový súťažný ročník. NHL pracuje aj so scenárom, že nasledujúca sezóna by sa začala až v novembri.

Širiaci sa koronavírus zatiaľ nezasiahol hráčov NHL tak, ako to bolo v basketbalovej NBA.

Pozitívny test na ochorenie COVID-19 majú zatiaľ iba dvaja hokejisti Ottawy Senators, ďalší šiesti hráči čakajú na výsledok testov.

Lekári v NHL zatiaľ neodporučili hromadné testovanie hráčov či členov realizačných tímov, ak niekto z nich nepociťuje symptómy nákazy.