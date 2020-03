Anthony Joshua je po stretnutí s princom Charlesom v domácej izolácii

Tyson Fury vyzval Britov, aby rešpektovali opatrenia.

26. mar 2020 o 9:25 TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

LONDÝN. Britský profesionálny boxer Anthony Joshua sa dobrovoľne izoloval. Deviateho marca sa totiž stretol s princom Charlesom, ktorý mal pozitívny test na nový koronavírus.

"AJ je doma a dodržuje vládne nariadenia, darí sa mu dobre. Všetkým chorým praje skoré uzdravenie a ďakuje tým, ktorí im pomáhajú," uviedol Joshuov hovorca pre Daily Mail.

Šampión organizácií WBA, IBF, WBO v superťažkej hmotnostnej kategórii má 20. júna obhajovať opasky proti bulharskému vyzývateľovi Kubratovi Pulevovi, súboj sa však pravdepodobne nebude môcť uskutočniť v plánovanom termíne.

Súvisiaci článok Lekári mu nedávali šancu. Svetový box ovládol cigánsky kráľ Čítajte

Joshuov krajan a držiteľ titul WBC Tyson Fury vyzval Britov, aby rešpektovali opatrenia predsedu vlády Borisa Johnsona a jeho kabinetu:

"V prvom rade dúfam, že všetci sú v poriadku, zostávajú doma a nešíria vírus. Po tom, ako som si vypočul predsedu vlády, to beriem smrteľne vážne a tak by to mal vnímať každý.

Bojujme proti vírusu spoločne ako národ, ako rodina, ako tím. Je veľmi dôležité počúvať Borisa a zostať vnútri. Zaobstaral som si pomôcky na cvičenie, budem sa udržiavať vo forme, aby sme to vydržali."

Vo Veľkej Británii evidovali vyše 9500 prípadov ochorenia COVID-19 a 465 mŕtvych. Celosvetovo je v 198 krajinách/územiach potvrdených viac ako 472.000 prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 21.300 osôb.