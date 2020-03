Vlhovej sen sa stal skutočnosťou, glóbusy už má aj doma

Slovenka trénuje v domácom prostredí.

26. mar 2020 o 11:58 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Za normálnych okolností by sa usmievala a radovala. Možno by pri pohľade na ne aj plakala. A určite by jej tlieskali stovky divákov.

Keď Petra Vlhová zistila, že získala dva malé glóbusy za prvenstvo vo Svetovom pohári v hodnotení slalomu a paralelného slalomu, jej pocity boli zmiešané.

"Stále si úplne neuvedomujem, čo som dosiahla, možno aj tým, že mi reálne nedali glóbusy do rúk," priznala slovenská lyžiarka pre TASR.

Kým bežne najlepšie lyžiarky glóbusy dostávajú na konci sezóny pri finále Svetového pohára, tentoraz koronavírus zmenil všetky plány.

"Vôbec netuším, kedy mi ich dajú. Možno si to uvedomím, až keď ich budem mať v rukách," naznačila Vlhová z Aare.

Odvtedy sa už vrátila na Slovensko do domácej karantény. Okrem posilňovacích i stabilizačných tréningov si spolu s bratom Borisom a priateľom Michalom zahrali na záhrade aj futbal.

A vo štvrtok, po dvoch týždňoch od návratu v Aare prevzala aj dva malé glóbusy. Pochválila sa nimi na sociálnej sieti so slovami: „Keď sa sny stanú skutočnosťou," aj poďakovala všetkým fanúšikom za podporu.