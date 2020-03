Atlétka Putalová zostala v JAR. Čaká na odlet, trénovať však už nemôže

V Afrike trénovala od polovice februára.

26. mar 2020 o 13:40 SITA

BRATISLAVA. Kým väčšina slovenský športovcov sa pripravuje v domácom prostredí a prevažne v domácej izolácii, v úplne odlišnej situácii je bežkyňa na stredné trate Iveta Putalová.

Tá s trénerom Marcelom Lopuchovským zostala v Juhoafrickej republike. V JAR sú už od polovice februára.

Sústredili sa na objemy

"Prvé tri týždne sme strávili vo vysokohorskom Dullstroome, kde sme sa zamerali najmä na nabehanie objemov. Ivetina týždenná dávka bola približne 80 km.

Takéto objemy a tak dlho ešte doteraz neabsolvovala. Momentálne sme už v Potchefstroome, kde v súvislosti s koronavírusom už robia dosť významné opatrenia.

Od minulého pondelka zatvorili školy a v obchodoch každého dezinfikujú. Je fajn, že sme v prenajatom dome sami, čím sa riziko nákazy minimalizuje, Iveta sa s nikým nestretáva," povedal kouč Marcel Lopuchovský pre oficiálny web SAZ.

Viacbojárky sú už doma

Trénovať však nemôžu. "Uzavreté sú i všetky športoviská patriace a objekty k North-West University, na čo doplatili aj naše viacbojárky Lucia Vadlejch a Lucia Mokrášová.

Obe už odcestovali domov rovnako ako oštepárska tréningová skupina Jana Železného, mnoho Francúzov, Katarčanov, Lotyšov a Poliakov. Ostali sme iba my a menšie skupinky z Poľska a Ukrajiny.

V JAR by sme mali zostať do 5. apríla, no uvidíme, čo bude a ako sa vyvinie situácia s možnosťou odletu,“ dodal tréner štvrtej štvorstovkárky z halových ME 2015.