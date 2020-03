Ragbista vidí hrôzy koronavírusu. Chorí komunikujú len očami

Nepotrebuje ani lekársku prax.

26. mar 2020 o 15:28 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Väčšina športovcov je v týchto dňoch v domácej karanténe. Často zverejňujú videá, ako sa udržiavajú vo fyzickej kondícii.

Populárne sú aj rôzne výzvy.

Niektorí však v neľahkých časoch pomáhajú druhým a dokonca bojujú v prvej línii proti pandémii koronavírusu.

Talian Maxime Mbanda hráva v bežnom živote ragby. Je aj reprezentantom svojej krajiny. Pôsobí v Parme na severe Talianska, v ohnisku nákazy.

„Keď nám zrušili zápasy, premýšľal som, ako by som mohol pomáhať aj bez lekárskej praxe,“ cituje 27-ročného ragbistu Talksport.

Z ragbistu je vodič sanitky

Keďže jeho otec je chirurg, uvedomuje si, čo v týchto dňoch zažívajú lekári v Taliansku i v ďalších krajinách zasiahnutých koronavírusom.

Pred vyše týždňom začal pracovať ako vodič sanitky.

„Máme dvanásť alebo trinásťhodinové zmeny bez prestávky. Je to náročné, ale vzhľadom na to, čo vidím na chodbách v nemocnici, hovorím si, že nemôžem byť unavený,“ tvrdí Mbanda.

„Prevážam pozitívnych pacientov z jednej nemocnice do druhej. Pomáham s nosidlami, ľuďmi na vozíkoch, alebo pridŕžam kyslík,“ opisuje.

V ragby musí zvládať tvrdé osobné súboje. Neraz na ihrisku ostáva aj s tržnými ranami a často hrá aj cez bolesť. Akoby ani nepoznal strach. Tentoraz to neplatí.

„Strach je normálny. Existuje len málo vecí, ktoré sa dajú teraz robiť bezpečne. Kým však budem vládať, ostanem a budem pokračovať,“ vyhlásil.

Pacient bol už tri hodiny mŕtvy

Pri práci tiež rozváža lieky chorým a zabezpečuje stravu pre starších pacientov. To, čo viacerí ľudia vidia len z televízie, on zažíva na vlastnej koži.

„Na lôžkach sú ľudia všetkých vekových skupín. Sú napojení na respirátory alebo dýchacie prístroje,“ opisuje Mbanda.

Potvrdzuje, že je oprávnené považovať lekárov a zdravotné sestry za hrdinov.

„Pracujú dvadsať až dvadsaťdva hodín denne. Niekedy si ani na minútu nevydýchnu. Až po zmene majú nárok na odpočinok,“ približuje.

Taliansky ragbista za pár dní videl to najhoršie, čo nový koronavírus môže u ľudí spôsobiť.

„Keď som bral prvého človeka z nemocnice, hovoril mi, že jeho sused na posteli vedľa bol už tri hodiny mŕtvy, kým ho zobrali. A v noci zomreli v jeho izbe ďalšie dve ženy,“ tvrdí Mbanda.

Chorí často komunikujú len očami

Taliansko je epicentrom koronavírusu, v krajine sa nakazilo už viac ako 74-tisíc ľudí. A počet mŕtvych je zhruba sedemtisíc.

Mbanda aj preto zdôrazňuje, aby ľudia počúvali nariadenia talianskej vlády a ostávali najmä doma, aby sa šírenie nákazy spomalilo a napokon zastavilo.

„Keby ľudia videli všetko to, čo vidím v nemocniciach, pred odchodom z domu by si dva-, tri- a možno aj štyrikrát rozmysleli, či sa nemajú vrátiť naspäť,“ vraví Mbanda.

„Keby zažili to, čo ja, už by pred obchodmi neboli také veľké rady. Keď vidíte ľudí, ktorí nemôžu rozprávať a komunikujú len očami, to sú veci, ktorí si neviete predstaviť,“ dodal.