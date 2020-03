Radikálne rozhodnutie. Väčšina dedinských líg na Slovensku ukončila sezónu

Celý ročník anulujú.

26. mar 2020 o 15:17 (aktualizované 26. mar 2020 o 15:40) TASR

BRATISLAVA. Tri regionálne futbalové zväzy na Slovensku sa vzhľadom na situáciu s koronavírusom rozhodli predčasne ukončiť prebiehajúcu sezónu.

Výsledky v nej kompletne anulujú.

O spoločnom vyhlásení predsedov regionálnych zväzov informoval vo štvrtok na svojej stránke Západoslovenský futbalový zväz (ZsFZ). Týka sa aj Stredoslovenského a Východoslovenského futbalového zväzu.

Výkonný výbor Bratislavského futbalového zväzu hlasovaním per rollam zatiaľ iba odložil všetky svoje súťaže na neurčito tak, ako to urobil aj Slovenský futbalový zväz (SFZ) so súťažami, ktoré riadi.

Potvrdil to SFZ na svojom webe.

Verdikt platí pre všetky súťaže pod kuratelou regionálnych zväzov od tretej ligy nižšie. Rozhodli o tom ich výkonné výbory v hlasovaní per rollam.

Stalo sa tak "na základe rozhodnutí najvyšších orgánov SR a mimoriadnej situácie v našej krajine spôsobenej koronavírusom".

Vo vyhlásení sa zväzy zhodli, že rušia všetky regionálne súťaže dospelých, dorastu, žiakov a prípraviek a anulujú výsledky všetkých doteraz odohratých súťaží v ročníku 2019/2020.

Žiadny klub z jednotlivých líg pred budúcou sezónou nepostúpi ani nevypadne.

K rovnakému kroku vyzvali tri regionálne zväzy vo svojom vyhlásení aj Slovenský futbalový zväz (SFZ).