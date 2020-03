Šéf poľského futbalu: Pôžička klubom? Nie sme žiadna banka

Hráči sa vraj majú uskromniť.

26. mar 2020 o 19:30 SITA

BRATISLAVA. Podľa prezidenta Poľského futbalového zväzu (PZPN) Zbigniewa Bonieka neplánuje táto organizácia finančne prispieť tamojším klubom, ktoré by sa v dôsledku šíriaceho sa koronavírusu ocitli v núdzi.

Šéf Jagiellonie Bialystok Cezary Kulesza s majiteľom Cracovie Krakov Januszom Filipiakom sa pred niekoľkými dňami zmienili o veľkom rozpočte PZPN a navrhli, aby zväz poskytol klubom pôžičky, prípadne inú pomoc.

Boniek sa napriek nepriaznivej situácii súvisiacej s pandémiou nenechal zahnať do kúta.

"Nie sme banka. Ak však kluby potrebujú požičať, najväčším partnerom našej najvyššej súťaže Ekstraklasy je najväčšia banka v Poľsku. Takéto slová sú iba zbožné želania vysokých klubových predstaviteľov," vyhlásil 64-ročný bývalý poľský reprezentant pre web sportowefakty.wp.pl.

Takéto snahy predstaviteľov klubov sa v Poľsku stretli s kritikou. Mnohí za tým videli pokus, ako prísť k peniazom, ktorými by mohli vykryť náklady na pomerne vysoké zárobky hráčov v Ekstraklase.

Čo by v súčasnom období robil na mieste prezidentov a majiteľov klubov Boniek?

"Po prvé, prepočítal by som si, k čomu všetkému dôjde, keby sme začali hrať až v júni. Po druhé, stretol by som sa s mužstvom a jednoducho by som povedal: 'Páni, prichádzajú ťažké časy. Ak chceme prežiť, musím znížiť vaše platy o toľko alebo toľko percent'," uviedol.

"Toto je čas tvrdých a chlapských rozhodnutí. Navyše, mnoho hráčov má uzatvorené kontrakty podľa občianskeho práva, čiže dostávajú mzdu podľa vykonanej práce. Na mieste funkcionárov by mi záležalo na tom, aby som sa dohodol s podriadenými," doplnil.

V poľských kluboch ako prví pristúpili na zníženie miezd hráči Slasku Vroclav, kde pôsobia aj slovenskí legionári Matúš Putnocký a Róbert Pich.

Iniciatíva prišla zo strany hráčov, ktorí v záujme zachovania ekonomickej stability klubu budú počas krízového obdobia poberať od 15 do 30 percent z výšky ich základných platov.

Krátko na to nasledovali ich príklad aj vo Wisle Krakov.