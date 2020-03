Že som starý? Olympiádu môžem stále vyhrať, verí dopingový hriešnik

Gatlin chce štartovať na OH.

26. mar 2020 o 23:39 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. „Bolo to jediné východisko, hoci to narušilo moje plány,“ hovorila strelkyňa Danka Barteková o presune olympijských hier.

Mnoho športovcov si vydýchlo.

Nebudú pod tlakom toho, že by museli trénovať v karanténe a vo veľmi obmedzených podmienkach.

Ďalší zas prijali túto správu pozitívne, pretože sa stále budú môcť na olympiádu do Tokia kvalifikovať.

Je však skupina športovcov, ktorým tento krok urobil istý škrt cez plány. Sú to veteráni.

Zaslúžilí majstri, ktorí sú už teraz na hornej vekovej hranici vo svojich disciplínach a posun olympijských hier o rok je pre nich veľkou komplikáciou.

„Netrúfam si na ďalšiu sezónu a nemyslím si, že budem mať dosť síl na ďalšiu zimnú prípravu. V momentálnom rozpoložení nevidím veľmi reálne, že by som mohol ísť budúci rok na olympiádu,“ povedal pre SME chodec Matej Tóth.

Ak budú hry o rok, bude mať 38 rokov. Je možné, že práve koronavírus ukončí jeho kariéru. Pôvodne sa chcel rozlúčiť na olympiáde.

Federer, Valverde, Felixová

V neľahkej pozícii sú aj ďalšie športové osobnosti. Tenista Roger Federer oslávi na budúci rok v auguste štyridsiate narodeniny.

Dvadsaťtrinásobná grandslamová šampiónka Serena Williamsová bude mať 39.

Bývalý cyklistický majster sveta Alejandro Valverde, ktorý sa tešil, že olympijská trať mu pasuje, bude mať budúci rok v lete dokonca až 41.

Peter Sagan (vľavo) odovzdal zlatú medailu novému majstrovi sveta - Alejandrovi Valverdemu.

Americká šprintérka Allyson Felixová bude mať tridsaťpäť. A dalo by sa pokračovať ďalej.

Do rovnakej skupiny by niekto zrejme zaradil aj šprintéra a dopingového hriešnika Justina Gatlina, ktorý má 38 rokov.

Američan však chce štartovať v Tokiu aj o rok.

„Mnoho ľudí si myslí, že čas je proti mne, ale vôbec to tak nie je. Vďaka tomu, že si šetrím telo a zostávam motivovaný, sa budúci rok vrátim nabitý energiou,“ tvrdil Gatlin pre magazín TMZ.

„Nevidím veľký rozdiel v tom, či mám 38 alebo 39 rokov.“

Imidžu hriešnika sa nezbavil

Ak by o rok v Tokiu získal medailu, bol by to rekord. Najstarším olympijským víťazom v šprinte na 100 metrov sa stal Linford Christie.

Na hrách v Barcelone 1992 mal 32 rokov a tri mesiace.

Gatlin je olympijským víťazom z roku 2004. Jeho kariéru výrazne poznačil doping a imidžu hriešnika sa nikdy nezbavil.

Ešte ako junior mal pozitívny nález na amfetamín. Dostal ročný dištanc. Zakázaná látka bola v lieku, ktorý užíval, nemal však naň terapeutickú výnimku.

Už vtedy vedel, že prípadný ďalší pozitívny test by pre neho znamenal koniec kariéry. Nepoučil sa. V roku 2006 mal pozitívny test na testosterón.

Gatlin prišiel o svetový rekord (vtedy 9,77 sekundy) a dostal 8-ročný dištanc. Relatívne miernejší trest dostal za to, že spolupracoval a pomohol usvedčiť trénera Trevora Grahama z nekalých praktík.

Trest mu neskôr skrátili na polovicu. Stihol tak olympijské hry v Londýne, kde na stovke získal bronz. O štyri roky neskôr v Riu de Janeiro mal silácke reči a tvrdil, že Usaina Bolta zdolá.

Lenže opäť skončil za svetovým rekordérom a bral striebro.

Slávneho Jamajčana v priamom súboji senzačne zdolal na majstrovstvách sveta v Londýne 2017. Bolt skončil až tretí.

Gatlinovo víťazstvo však fanúšikovia neoslavovali, na medailovom ceremoniáli z tribún počul bučanie.

Starnúci šprintér verí, že o rok ešte dokáže prekvapiť. Vlani na MS v Dauhá skončil druhý za Christianom Colemanom.

"Lenže ja verím, že v Tokiu stále môžem vyhrať," dodal Gatlin pre TMZ.