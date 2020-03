Ako sa zbaviť stresu? Dýchajte smerom do brucha a hovorte vtipy

Stres sa dá zmanažovať vo svoj prospech.

29. mar 2020 o 18:40 Pavol Spál

Športový psychológ PETER KURAČKA radí, ako ľahšie zvládať paniku a stres počas pandémie nového koronavírusu.

Ako byť pozitívnejší, ako správne dýchanie pomáha pri strese či ako sa vyrovnať s nečakanou výpoveďou.

Hovorí aj o tom, ako motivuje športovcov zatvorených doma pri tréningu.

V rozhovore sa dočítate aj: ako zvládnuť izoláciu a medziľudské vzťahy

ako sa dopracovať k tomu, aby bol človek pozitívnejší

či strácajú ľudia počas pandémie zdravý rozum

čo profesionálnych športovcov najviac trápi

V týchto dňoch sa často používa slovo panika. Ako s ňou bojovať?

Niektorí žijú s rodinou, iní sú v karanténe. Veľmi dôležité je rozprávať sa o týchto veciach a dostať ich zo seba von. Nebáť sa otvorene priznať, čo prežívam. Už len to vám môže pomôcť.

Alebo treba vyhľadať odbornú pomoc. Dnes aj veľa ľudí z našej brandže ponúka služby zadarmo.

Ako sa zbaviť stresu?

Na odpoveď by som potreboval dlhší priestor. Stres je veľmi komplexný fenomén. V niečom nám aj pomáha, takže cieľom nie je komplexne sa ho zbaviť.

V určitej miere ho potrebujeme, aby sme zvládli niektoré situácie. Je to skôr o manažovaní stresu, schopnosti využiť ho vo svoj prospech.

Nakoľko je stres nebezpečný z pohľadu ďalších chorôb?

Rozdelil by som to na dve hľadiská. Krátkodobý stres, trebárs športová súťaž alebo školský test, nemusia mať negatívne dôsledky. Horšie je, ak stres pretrváva dlhodobo a je nadmerný.

Potom má vážne následky, čo sa týka fyzického aj psychického zdravia. Možno si to ani neuvedomujeme, ale následkom toho prichádzajú častejšie zranenia, problémy s trávením, pleťou či kardiovaskulárne ťažkosti.

Peter Kuračka Je športovým psychológom a mentálnym trénerom. Vyštudoval dve vysoké školy a šestnásť rokov hrával profesionálne futbal. So Zlatými Moravcami vyhral Slovenský pohár, so Spartakom Trnava skončil v lige druhý. Po skončení kariéry pomáha športovcom zvládať stres.

Psychológ futbalistov Liverpoolu Lee Richardson odporučil hráčom, aby po prebudení začali s dychovým cvičením. Čo si o tom myslíte?

Mnohým ľuďom pomáha, ak svoj denný režim začnú rutinou. Niekomu pomôže relaxačná metóda, inému dychové alebo fyzické cvičenie. Niekto si prečíta správy.

Každý by si mal nájsť niečo, čo mu vyhovuje. Aj v tomto zložitom období je dôležité nájsť si denný režim.

Ako pomáha dychové cvičenie?

Je to jedna z relaxačných metód, s ktorou pracujem aj ja. Dych veľmi ovplyvňuje našu psychiku a emócie. Je to veľmi účinné pri strese alebo keď sme príliš nervózni či nepokojní.

Pomôže to aktuálne, ale aj dlhodobo. Týka sa to psychického aj fyzického zdravia. Dýchanie je veľmi prepojené so psychikou i s celkovým stavom nášho organizmu.

Skúste vysvetliť, ako to funguje.

Poviem to jednoducho. Naším životným štýlom dýchame povrchnejšie, plytkejšie. Čiže viac do hrudníka. Zdravé dýchanie by malo smerovať viac dolu - do brucha.

Čiže aby pri nádychu bránica šla dolu. Aby sme sa nadychovali do brucha. Pri našom tempe či strese akoby bránica menej pracovala a fungovala.

Ako na psychiku pôsobí izolácia?

Väčšina z nás takú situácia nezažila. Je to spojené s veľkou škálou psychických zmien.